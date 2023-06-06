Інфляція в ОЕСР у квітні сповільнилася до 7,4%

Споживчі ціни в країнах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у квітні збільшилися на 7,4% у річному вираженні.

Таким чином, інфляція ослабла порівняно з березневим рівнем у 7,7%, зазначається в повідомленні ОЕСР.

Уповільнення зростання цін було зафіксовано в 27 із 38 держав-членів ОЕСР. Проте в десяти країнах темпи підйому були вищими за 10%, а в Угорщині та Туреччині - понад 20%.

Вартість енергоносіїв в ОЕСР у квітні підвищилася на 0,7% (місяцем раніше - на 1,3%), продуктів харчування - на 12,1% (на 14%). При цьому темпи зростання цін на продукти в 30 країнах, як і раніше, перевищують 10%.

Споживчі ціни без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (базова інфляція) збільшилися на 7,1% після підйому на 7,2% у березні.

Інфляція в державах G7 у квітні залишилася на рівні 5,4%, у країнах G20 - послабилася до 6,5% порівняно з 6,9% попереднього місяця.

Інфляція в єврозоні (індекс HICP) у квітні становила 7% проти 6,9% місяцем раніше. Тим часом темпи зростання показника без урахування цін на продукти та енергоносії сповільнилися до 5,6% з 5,7%.

Попередні дані статистичного управління Євросоюзу вказали на зростання індексу HICP у травні на 6,1% на тлі зниження цін на енергоносії.

Створена 1961 року ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Нині до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Велика Британія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея та Японія. Штаб-квартира ОЕСР розташована в Парижі.