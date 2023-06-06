Грузія спрощує процедуру набуття громадянства

Влада Грузії спростить процедуру отримання громадянства співвітчизниками, які проживають за кордоном.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Эхо Кавказа", про це заявив міністр юстиції Грузії.

До закону "Про громадянство Грузії" планується внести зміни, що дозволяють спочатку скласти необхідні іспити, а вже потім звернутися із заявою про бажання отримати громадянство Грузії.

"Особа, яка бажає отримати громадянство, повинна буде скласти відповідний іспит до того, як звернеться із заявою до Агентства розвитку державних сервісів з проханням про надання громадянства. У разі незадовільного результату за підсумками іспиту Агентство не приступатиме до формальної процедури присвоєння громадянства, що заощадить час та ресурс", - заявив Брегадзе.

При цьому пропонується зняти обмеження з кількості спроб скласти ці іспити. У разі негативного результату наступна спроба можлива вже через пів року. У разі позитивного результату заява на отримання громадянства має бути подана протягом року.

Також пропонується вдвічі скоротити ценз на набуття громадянства - до п'яти років проживання в країні.

Нагадаємо, напередодні влада Грузії відзвітувала, що у 2022 році витратила близько 38 мільйонів ларі (близько $14,5 млн) на підтримку Україні та українським громадянам у країні. Зокрема, понад 26 тисяч українців у Грузії отримали підтримку через різні соціальні та освітні програми.