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Інфляційний тиск у єврозоні залишається сильним - голова ЄЦБ
22:51 05.06.2023 |
Інфляційний тиск у єврозоні залишається сильним, заявила голова Європейського центрального банку Крістін Лагард, виступаючи в Європарламенті в понеділок.
Вона наголосила на наявності ознак уповільнення базової інфляції, але зазначила, що ще надто рано говорити про те, що темпи зростання цін досягли пікових значень.
"Останні наявні дані свідчать про те, що показники базового інфляційного тиску залишаються високими, і хоча деякі з них демонструють ознаки уповільнення, немає чітких доказів того, що базова інфляція досягла свого піку", - заявила Лагард.
За її словами, ЄЦБ доведе "відсоткові ставки до рівнів, досить обмежувальних для досягнення повернення інфляції до нашої середньострокової мети у 2%, й утримуватиме їх на цих рівнях стільки часу, скільки буде потрібно", повідомляють західні ЗМІ.
Лагард також заявила, що економічне "зростання в єврозоні практично зупинилося на початку цього року".
"Внутрішній попит, особливо споживчі витрати, залишається слабким. Індикатори ділової та споживчої довіри свідчать про слабку активність у другому кварталі", - сказала вона.
Згідно з попередніми даними, споживчі ціни в єврозоні в травні збільшилися на 6,1% у річному вираженні. Отже, інфляція ослабла порівняно з 7% у квітні. Зростання споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (базова інфляція) сповільнилося минулого місяця до 5,3% з 5,6% у квітні.
Зведений індекс ділової та споживчої довіри в єврозоні в травні опустився до 96,5 пункту порівняно з 99 пунктами місяцем раніше, згідно з даними Європейської комісії. Це мінімальний рівень із листопада 2022 року.
ВВП країн єврозони в першому кварталі збільшився на 0,1% порівняно з попереднім трьома місяцями.
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