Туреччина знову підвищить плату за проходження суден протоками Босфор і Дарданелли

Влада Туреччини з 1 липня підвищить плату за проходження протоками Босфор і Дарданелли на 8,8% - до $4,42 за тонну вантажу.

Про введення нових коефіцієнтів податків і зборів, які сплачуються за проходження через турецькі протоки повідомило Головне управління морських справ Міністерства транспорту та інфраструктури Туреччини, пише Rail.insider із посиланням на турецьке видання Aydinlik.

Очікується, що завдяки підвищенню тарифу дохід країни від перетину проток, який наразі становить $160-170 млн, цього року наблизиться до $900 млн.

З часу підписання 1936 року Конвенції Монтре, яка регулює судноплавство у зоні проток, основою для розрахування суми зборів є золотий франк. До 2022 року вартість франка була фіксованою та становила 0,8 долара. Проте торік було ухвалено рішення, що вартість золотого франка переглядатиметься щороку наприкінці червня.

Як повідомлялося, 7 жовтня минулого року влада Туреччини підвищила вартість проходу суден через протоки у 5 разів - з $0,8 до $4,08 за тонну вантажу.