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Колишній віцепрезидент США Пенс приєднався до президентських перегонів
22:36 05.06.2023 |
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс подав документи для участі в боротьбі за висунення кандидатом у президенти від республіканців, повідомляє в понеділок Associated Press.
"Колишній віцепрезидент Майк Пенс у понеділок подав документи, давши старт своїй кампанії на посаду президента у 2024 році", - пише агентство.
Раніше повідомлялося, що Пенс планував оголосити про намір поборотися за посаду у свій день народження - 7 червня. Очікується, що цього дня він виступить із промовою в місті Де-Мойн, штат Айова.
Про намір поборотися за висунення в президенти від республіканців заявили вже декілька людей, зокрема експрезидент США Дональд Трамп, губернатор штату Флорида Рон Десантіс, сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Тім Скотт і колишня постпред США в ООН Ніккі Гейлі. Колишній губернатор штату Нью-Джерсі Кріст Крісті наступного тижня приєднається до президентських перегонів.
Від Демократичної партії свої кандидатури на участь у президентських праймеріз поки що висунули нинішній президент США 80-річний Джо Байден, племінник 35-го президента США Джона Кеннеді Роберт Кеннеді-молодший і письменниця Маріанна Вільямсон.
Пенс обіймав посаду віцепрезидента США з 2017-го до 2021 року за президента Дональда Трампа. Із 2013-го до 2017 року Пенс був губернатором Індіани, а з 2001-го до 2013 року був членом Палати представників Конгресу. Є молодшим братом Грега Пенса, який із 2019 року також входить до складу Палати представників.
За освітою юрист. З 1994-го до 1999 року був ведучим консервативного токшоу на радіо і телебаченні.
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