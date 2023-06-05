Нафтогазові доходи рф у травні впали на 12%

Надходження від нафтогазової галузі до бюджету рф у травні 2023 року зменшилися на 11,9% порівняно з квітнем, до 570,7 млрд рублів. Про це з посиланням на дані мінфіну росії повідомляють росЗМІ.

При цьому порівняно з травнем 2022 року показник упав у півтора раза - тоді доходи становили 886 млрд рублів.

За п'ять місяців 2023 бюджет рф отримав від нафтогазової галузі 2,854 трлн рублів проти 5,658 трлн рублів роком раніше.

За даними мінфіну рф, у травні експортне мито і податок на видобуток корисних копалин (ПВКК), на нафту і газовий конденсат принесли бюджету 617,7 млрд рублів, що на 24,1% вище за рівень квітня.