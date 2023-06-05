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АНАЛІТИКА

У Британії втричі зріс рівень крадіжок сільгосптехніки, слід веде в Росію, - Politico

 

Британські правоохоронці розслідують серію крадіжок сільгосптехніки у провінційній Англії. Діяльність крадії пов'язують з війною в Україні та введенням санкцій проти РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як повідомляє видання, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у країні на 300% виріс рівень крадіжок техніки фермерів. Правоохоронці підозрюють, що банди активно перепродають її росіянам.

Техніку та спорядження нібито відправляють до Східної Європи. А з кожним днем поставки зростають в обсягах.

Водночас працівники поліції, заявляють, що не мають переконливих доказів того, що обладнання в кінцевому підсумку призначене для Росії. Однак вони майже не сумніваються в кінцевому одержувачі краденої техніки.

"Якби ви запитали мене про мою професійну думку щодо країни, яка перебуває під санкціями, то я абсолютно професійно очікував би, що чорний ринок відреагує на це. Це те, як діють злочинці", - заявило джерело виданню.

Також відомо, що першочергово злодії викрадали будівельну і сільськогосподарську техніку, яку було оснащено пристроями GPS для точного управління трактором на оброблюваному полі.

"Крадіжка систем GPS-це величезна проблема. Чи є зв'язок з Росією, я не знаю, але вони дуже цінуються, і їх легко зняти. Вони коштують вісім, дев'ять, десять тисяч за штуку", - розповів виданню на умовах анонімності урядовець.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міноборони Британії висміяло російські "драконівські закони" та чиновників, які намагаються уникнути поєднання синьо-жовтих кольорів, що може свідчити про непомітну підтримку України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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