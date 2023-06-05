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АНАЛІТИКА

У Німеччині дві третини авто відповідають екостандартам ЄС

 

Майже дві третини автомобілів у Німеччині нині відповідають двом найсуворішим стандартам викидів Європейського Союзу. Про це пише в неділю, 4 червня, німецьке інформаційне агентство dpa на основі аналізу даних відомств, що видають ліцензії на транспортні засоби.

32,5 мільйона авто на німецьких дорогах станом на 1 квітня відповідали стандартам Євро-6 і Євро-5, що еквівалентно 66,6 відсотка автопарку. Якщо врахувати електромобілі, ця частка зростає до 68,8 відсотка.

На початку 2018 року цей показник становив трохи більше 48 відсотків разом із електрокарами, які тоді були рідкістю на дорогах.

Тюрингія - лідер автомобільних екостандартів

Зараз машини з дизельними або бензиновими двигунами, що відповідають найсуворішому стандарту Євро-6, а також електромобілі, складають 46,4 відсотка від загального автопарку Німеччини. Майже всі нові авто, що реєструються, відповідають стандарту Євро-6, а старі відправляються на звалище.

У різних німецьких землях спостерігаються певні відмінності. Північне місто-земля Бремен опинилося внизу рейтингу - там лише 65,5 відсотка транспортних засобів відповідають стандарту Євро-5 і Євро-6 або є електромобілями. Натомість Тюрингія, розташована в центрі ФРН, лідирує з показником 72,1 відсотка.

Авто з України - на техогляд

На початку червня стало відомо, що українцям, які перебувають під захистом у Німеччині як біженці від війни, доведеться провести технічний огляд автомобілів з українськими номерами, якщо транспортні засоби перебувають у ФРН понад рік.

Їх перевірятимуть з точки зору безпеки для учасників дорожнього руху, а також на предмет дотримання норм щодо шкідливих викидів в атмосферу. Натомість відповідність авто чинним у Німеччині і ЄС технічним вимогам не братимуть до уваги, адже автомобілі продовжуватимуть перебувати на обліку в Україні.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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