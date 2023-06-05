Фінансові новини
- |
- 05.06.23
- |
- 12:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Японський виробник техніки Komatsu зупинив свій завод у РФ
11:52 05.06.2023 |
Японський автовиробник будівельної та промислової техніки Komatsu зупиняє свій завод у Росії та скорочує персонал.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".
Повідомляється, що на підприємстві компанії в Ярославлі також буде скорочено 300 осіб. Раніше на заводі випускалися екскаватори, навантажувачі та самоскиди.
Гендиректор російського представництва Хосоя Казуші повідомив, що підприємство продовжує виконувати зобов'язання перед співробітниками та партнерами, але японське підприємство зобов'язане дотримуватись прийнятих Японією санкцій та зупиняє роботу.
Компанія Komatsu анонсувала що покине російський ринок
Раніше повідомлялося, що у квітні 2022 року компанія Komatsu призупинила постачання комплектуючих та виробництво на своєму виробничому дочірньому підприємстві в Росії. При цьому як гуманітарна допомога постраждалим українцям Komatsu передала 1 млн євро організації підтримки.
Водночас, лише через три місяці після повномасштабного вторгнення РФ, найбільший у Японії виробник будівельної техніки та обладнання відновив постачання техніки в Україну. Раніше їх було припинено через війну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Ігнат про тренування пілотів на F-16: відправлятимемо хвилями, перший список визначено
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін розширив перелік товарів, на які волонтери можуть збирати кошти без сплати податків
|Нокаут Кличка від Зеленського? Що Банкова вигадала для Києва
|У «коаліції винищувачів» для України вже вісім країн, обговорюють не лише F-16 – ОП
|Корупція вперше з початку великої війни повернулась до головних ризиків для фінсектору
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Німеччині дві третини авто відповідають екостандартам ЄС
|YouTube оновив політику, пов'язану з видаленням контенту
|Японський виробник техніки Komatsu зупинив свій завод у РФ
|Турецькі миротворці почали розгортання в Косові на прохання НАТО
|У Франції опублікували перші постанови про впровадження суперечливої пенсійної реформи
|Радбез Вірменії: Членство в ОДКБ створює проблеми
Бізнес
|ChatGPT з'явився в українському App Store
|ШІ-модель NVIDIA Neuralangelo здатна створювати 3D-об’єкти з 2D-відео
|Марк Цукерберг анонсував гарнітуру Meta Quest 3 за $499
|Онлайн-магазин Electronic Arts нарешті додав оплату в гривнях
|BMW презентувала оновлену 5 серію
|Застосунок Apple Music Classical тепер доступний для Android
|Надія на порятунок людства. Науковці знайшли ліки проти супербактерій, їм допоміг штучний інтелект