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Турецькі миротворці почали розгортання в Косові на прохання НАТО
11:49 05.06.2023 |
Батальйон військовослужбовців Туреччини в неділю розпочав розгортання в частково визнаному Косові, куди вирушив для посилення миротворчої місії Північноатлантичного Альянсу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони Туреччини у Twitter.
"Батальйон командос 65-ї механізованої піхотної бригади командування (місто Люлебургаз), який був направлений в регіон після подій у Косові, розпочав своє розгортання в Косові", - йдеться в повідомленні.
Турецькі миротворці вирушили в Косово на прохання командування союзних об'єднаних сил НАТО в Неаполі як резервний підрозділ. Планується, що розгорнутий підрозділ буде переведено в казарми "Султан Мурат" 4-5 червня.
Нагадаємо, після виборів нових мерів у сербських громадах на півночі Косова спалахнули протести. Протестувальники атакували миротворців НАТО із застосуванням запалювальних пристроїв і камінням в селі Звечан. 30 італійських та угорських військових і понад 50 сербів отримали поранення.
На проміжних виборах, які серби бойкотували за вказівкою уряду в Белграді, перемогли політики албанського походження явка склала менше ніж 4%.
Президентка Косова Вьоса Османі підтвердила, що Косово готове організувати нові вибори на півночі. Про можливість повторних виборів також заявляв прем'єр-міністр Косова Альбін Курті. Однак умовою для цього, за його словами, має стати відведення сербів від будівель місцевих рад і припинення їхніх жорстких протестів.
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