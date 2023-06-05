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АНАЛІТИКА

Радбез Вірменії: Членство в ОДКБ створює проблеми

 

Членство Вірменії в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), принаймні починаючи з 2020 року, нічого не приносить країні, заявив в ефірі вірменського громадського телебачення 4 червня секретар Ради безпеки Армен Григорян.

За його словами, ОДКБ, до якої входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикістан, не надала Вірменії "жодного сприяння" в конфлікті з Азербайджаном, окрім пропозиції місії зі збору фактів. "Це, принаймні, несерйозно", - сказав Григорян. Він додав, що через це Єревану доводиться шукати альтернативу - "наприклад, моніторингову місію Європейського Союзу".

Секретар Радбезу Вірменії вважає, що членство країни в ОДКБ також "створює певні проблеми", але, принаймні, не обмежує співпрацю з іншими країнами. За його словами, Єреван активно працює з західними партнерами, зокрема і з питання закупівлі озброєнь.

"Ми розуміємо, бачимо реальність, яка існує - це війна Росія-Україна. Враховуємо, що можливості у Росії не такі великі, щоб і експортувати озброєння. І ми пішли шляхом пошуку інших ресурсів", - сказав Григорян і додав, що "є безліч країн, з якими інтенсивно ведуться обговорення з питання закупівлі зброї".

Прем'єр Вірменії пригрозив виходом з ОДКБ

Наприкінці травня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про можливий вихід його країни з ОДКБ. Статус члена організації, який "нічого не дає", перешкоджає обговоренню питань безпеки з іншими, пояснив він.

У вересні 2022 року влада Вірменії звернулася до ОДКБ по допомогу щодо конфлікту навколо Нагірного Карабаху з Азербайджаном. Рада колективної безпеки організації вирішила скерувати до Вірменії місію для "оцінки ситуації". Після цього в Єревані відбувся мітинг проти ОДКБ і за початок переговорів з іншими союзниками.

У листопаді 2022 року Пашинян відмовився підписувати декларацію Ради колективної безпеки ОДКБ і проєкт про спільні заходи надання допомоги Вірменії. Це рішення він пояснив відсутністю "політичної оцінки агресії Азербайджану проти територіальної цілісності Вірменії" з боку організації.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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