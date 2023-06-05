«Вульгарність та насильство». В США прибирають Біблію зі шкіл

В американському штаті Юта вирішили прибрати Біблію для початкових та середніх класів, мотивуючи це тим, що там міститься "вульгарність та насильство".

Раніше у цьому ж штаті батьки також скаржилися, що Біблія короля Якова (переклад Біблії, що вважаються класичним в англомовному світі), містить неприйнятний для дітей зміст.

Як писало місцеве видання Salt Lake Tribune, батьки вважають, що цей переклад Біблії є непридатним для дітей молодшого віку бо "є порнографічним згідно із новим законом".

У 2022 році місцевий уряд, де більшість становлять представники Республіканської партії, ухвалив закон, який забороняє "порнографічні та непристойні" книжки у школах.

До цього часу більшість з книжок, що підпали під цю заборону, були присвячені сексуальній орієнтації та сексуальній ідентичності.

Заборони книжок, присвячених правам ЛГБТ чи расовій ідентичності, відбуваються також і в інших штатах, що вважаються здебільшого консервативними, - у Техасі, Флориді, Міссурі та Південній Кароліні. Втім, книжки забороняють і в назагал ліберальних штатах. Але там це стосується книжок, що мають расово образливий зміст.

Що ж стосується останньої заборони в Юті, то воно стало наслідком батьківської скарги, поданої у грудні 2022 року. Представники шкіл заявили, що вже вилучили зі шкільних бібліотек сім чи вісім примірників Біблії, наголосивши, що її вивчення ніколи не входило у шкільну програму.

При цьому шкільна адміністрація не пояснила, які саме частини Біблії батьки вважали "вульгарністю та насильством".

Раніше представники місцевих органів влади в Юті називали заклики до заборони Біблії "глузуванням", але після останніх батьківських скарг назвали Біблію "складною для читання" у молодшому шкільному віці.

"Традиційно в Америці Біблію найкраще читають та розуміють вдома, біля домашнього вогнища, в родині", - написав у Фейсбук представник місцевої влади Кен Айворі.

Шкільне керівництво вирішило, що зміст Біблії не підпадає під заборону 2022 року, проте містить "вульгарності та насильство, неприйнятні для молодшого віку". У бібліотеках для старших класів Біблію вирішили залишити.

Втім, у Юті є й батьки, які не згодні з вилученням Біблії для молодших школярів.

"Не уявляю, що в Біблії такого, що треба було б вилучити. Це ж не те, щоб там були якісь картинки", - заявив телеканалу CBS News один із батьків.

Юта не перший штат, де вирішили прибрати Біблію зі школи. Раніше це вже зробили в Техасі. Там це стало результатом кампанії, яку батьки почали, протестуючи проти рішення місцевої влади про заборону певних книжок в школах.

А у Канзасі школярі самі попросили прибрати Біблію зі шкільної бібліотеки.