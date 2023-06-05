У Франції опублікували перші постанови про впровадження суперечливої пенсійної реформи

Перші дві постанови, пов'язані із запровадженням пенсійної реформи у Франції, яка викликала хвилю протестів і не користується популярністю, були опубліковані в неділю в "Офіційному віснику" уряду країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Опубліковані постанови стосуються поступового підвищення пенсійного віку у Франції із 62 до 64 років та пришвидшеного збільшення страхового стажу, а також питань дострокового виходу на пенсію, особливо у випадку тривалої кар'єри та інвалідності.

Зокрема, "активні категорії" державної служби - пожежники, поліцейські, авіадиспетчери тощо - як і раніше, зможуть виходити на пенсію до 64 років, але для них також буде підвищено пенсійний вік. Також ідеться про достроковий вихід на пенсію для людей, які рано почали працювати і мають необхідний страховий стаж 43 роки.

Ці дві постанови є першими з переліку в 31 документ, які мають бути опубліковані до 1 вересня 2023 року, щоб пенсійна реформа у Франції була втілена за запланованим графіком.

Вони були опубліковані за два дні до 14-ої за ліком акції проти пенсійної реформи, організованої об'єднанням профспілок, які виступають проти підвищення встановленого законом пенсійного віку до 64 років.

Того ж дня, 8 червня, нижня палата парламенту Франції також має розглянути черговий законопроєкт про скасування реформи.

Нагадаємо, пенсійна реформа у Франції передбачає поступове збільшення пенсійного віку із 62 років до 64. Нині в країні один із найнижчих років виходу на пенсію серед європейських держав, що збільшує навантаження на бюджет.

Опитування громадської думки показують, що значна більшість французів виступає проти підвищення пенсійного віку. На цьому тлі профспілки організували масштабні протести проти реформи. В уряді дали зрозуміти, що не збираються йти на поступки, а найвищий суд Франції відхилив прохання провести референдум з цього питання.