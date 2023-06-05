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Глави розвідувальних агентств світу провели секретну зустріч у Сінгапурі, - Reuters
10:02 05.06.2023 |
Високопосадовці з приблизно двох десятків найбільших розвідувальних агентств світу провели секретну зустріч на полях зустрічі з безпеки "Шангрі-Ла Діалог" у Сінгапурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами джерел видання, такі зустрічі організовуються урядом Сінгапуру і впродовж кількох років непомітно проводяться в окремому місці поруч із безпековим самітом. Раніше про ці зустрічі не повідомлялося.
США були представлені директором національної розвідки Авріл Гейнс, головою розвідувального співтовариства, а Китай був серед інших присутніх країн, незважаючи на напружені відносини між двома наддержавами.
"Зустріч займає важливе місце в міжнародному тіньовому порядку денному. З огляду на коло країн-учасниць, це не фестиваль ремесла, а скоріше спосіб сприяти глибшому розумінню намірів і кінцевих цілей", - сказала людина, знайома з ходом обговорень.
Представник Міністерства оборони Сінгапуру заявив, що під час участі в діалозі Шангрі-Ла "учасники, включно з високопоставленими співробітниками розвідувальних служб, також користуються можливістю зустрітися зі своїми колегами".
"Міністерство оборони Сінгапуру може сприяти проведенню деяких із цих двосторонніх або багатосторонніх зустрічей. Учасники вважають такі зустрічі, що проводяться в кулуарах, корисними", - заявив він.
Зустрічі розвідувальної спільноти
Сполучені Штати, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія використовують так звану мережу "П'ять очей" для збору та обміну широким спектром розвідувальної інформації, і співробітники їхніх розвідслужб часто зустрічаються.
Великі зустрічі розвідувального співтовариства проводяться рідше і майже ніколи не афішуються.
Глави розвідок обговорювали Україну
Хоча про конкретні обговорення в Сінгапурі було мало подробиць, на переговорах обговорювали війну Росії в Україні та транснаціональну злочинність.
Російського представника на ній не було, сказало одне з джерел.
Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що не був присутній на зустрічі розвідки.
Інше джерело сказало, що тон зустрічі був налаштований на співпрацю і кооперацію, а не на конфронтацію.
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