ЗМІ: колишні німецькі офіцери працюють інструкторами в Китаї

Згідно з журналістським розслідуванням німецького телеканалу ZDF і тижневика Der Spiegel, колишні офіцери збройних сил Німеччини (Бундесвер) упродовж багатьох років займаються навчанням льотчиків винищувачів у Китаї. Цілком імовірно, що під час тренінгів відпрацьовують, зокрема, сценарії нападу, йдеться в матеріалах, опублікованих виданнями в п'ятницю, 2 червня.

Пілоти Бундесверу, як правило, виходять на пенсію в 41 рік - у цьому віці починається уповільнення рефлексів і зниження гостроти зору. Багато хто з них потім займається іншими видами діяльності. Двоє колишніх німецьких військовослужбовців, про яких пишуть журналісти, до виходу на пенсію тренували льотчиків багатоцільових винищувачів Eurofighter, ще один був пілотом бойового літака Tornado.

Як пишуть видання, ексофіцери ФРН отримували в Китаї за свою роботу інструкторами зарплату "в багатьох випадках через фіктивні компанії на Сейшелах". Вони зазначають, що йшлося про великі суми. Один із офіцерів заробляв, за даними журналістів, кілька сотень тисяч євро на рік - такі зарплати "отримують тільки професійні спортсмени або топ-менеджери концернів".

У Німеччині вважають вірогідним, що колишні солдати відпрацьовують з китайцями, зокрема, напад на Тайвань. Один із пілотів у відповідь на запит журналістів відкинув звинувачення на свою адресу, кілька інших залишили прохання про коментарі без відповіді.

Міноборони Німеччини проведе перевірку

Міністерство оборони Німеччини підтвердило обом ЗМІ проведення спільних розслідувань німецьких і закордонних спецслужб, які проводяться вже тривалий час.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius), коментуючи отриману журналістами інформацію, пообіцяв перевірити кожен окремий випадок. "Ми послідовно це перевіримо і за всі порушення будуть покарання", - зазначив він.

За його словами, після закінчення строку служби колишнім військовим дозволяється займатися іншою діяльністю, але в межах закону. "У законі є чіткі правила про те, що солдату дозволяється робити після закінчення строку служби, а що - ні, а також про що він має звітувати", - додав Пісторіус.