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АНАЛІТИКА

Латвія вже передала Україні 66 авто, конфіскованих у п’яних водіїв

 

Латвія передала Україні на безоплатній основі 66 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв, повідомило латвійське Державне агентство застави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Лише за останню добу, за даними поліції Латвії, були затримані 17 водіїв у стані алкогольного сп'яніння.

За водіння в нетверезому стані були порушені чотири адміністративні справи і 13 кримінальних проваджень. У п'яти випадках транспортні засоби спійманих водіїв будуть конфісковані, а з восьми водіїв буде стягнута вартість транспортних засобів.

Це вже не перше подібне рішення латвійського уряду. На початку березня він також ухвалив рішення безоплатно передати Україні вісім автомобілів. У квітні конфісковані автівки були скеровані для селища Побузьке на Кіровоградщині та МВС України.

Відповідно до латвійського закону "Про підтримку цивільного населення в Україні", транспортні засоби, що належать Латвії, можуть передаватись Україні на безоплатній основі для запобігання наслідкам надзвичайної ситуації, пов'язаної з військовими діями в Україні, та для підтримки українського суспільства.

Це один із способів, у який Латвія допомагає Україні у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш в інтерв'ю "Європейській правді" заявляв, що 100% латвійського суспільства підтримують Україну - навіть ті, хто їздить п'яним.
Ключові теги: Латвія
 

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