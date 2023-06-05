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Латвія вже передала Україні 66 авто, конфіскованих у п’яних водіїв
09:46 05.06.2023 |
Латвія передала Україні на безоплатній основі 66 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв, повідомило латвійське Державне агентство застави.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Лише за останню добу, за даними поліції Латвії, були затримані 17 водіїв у стані алкогольного сп'яніння.
За водіння в нетверезому стані були порушені чотири адміністративні справи і 13 кримінальних проваджень. У п'яти випадках транспортні засоби спійманих водіїв будуть конфісковані, а з восьми водіїв буде стягнута вартість транспортних засобів.
Це вже не перше подібне рішення латвійського уряду. На початку березня він також ухвалив рішення безоплатно передати Україні вісім автомобілів. У квітні конфісковані автівки були скеровані для селища Побузьке на Кіровоградщині та МВС України.
Відповідно до латвійського закону "Про підтримку цивільного населення в Україні", транспортні засоби, що належать Латвії, можуть передаватись Україні на безоплатній основі для запобігання наслідкам надзвичайної ситуації, пов'язаної з військовими діями в Україні, та для підтримки українського суспільства.
Це один із способів, у який Латвія допомагає Україні у боротьбі з російською агресією.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш в інтерв'ю "Європейській правді" заявляв, що 100% латвійського суспільства підтримують Україну - навіть ті, хто їздить п'яним.
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