У Варшаві відбулася найбільша з 1989 року акція протесту

У Варшаві сотні тисяч людей вийшли в неділю, 4 червня, на демонстрацію проти курсу правлячої правої консервативної партії "Право і справедливість" (ПіС). За словами організаторів, міська адміністрація оцінила кількість учасників у пів мільйона осіб, що зробило демонстрацію найбільшою акцією з моменту падіння комуністичного ладу в 1989 році.

Марш приурочений до річниці проведення в Польщі 4 червня 1989 року перших частково вільних парламентських виборів. Як зазначає Gazeta Wyborcza, багато учасників добиралися до столиці з інших міст - для участі в акції до Варшави прибули понад 1000 автобусів з усієї країни.

До маршу закликав лідер найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" (ГП), колишній голова Ради ЄС і нинішній лідер польської опозиції Дональд Туск. Його заклик підтримали лідери решти опозиційних партій країни. В акції також узяв участь експрезидент Польщі, лауреат Нобелівської премії миру Лех Валенса.

Люди вийшли на демонстрацію "проти дорогого життя, шахрайства і брехні, а також за демократію, вільні вибори і Євросоюз", заявили організатори. Демонстранти несли плакати з написами "Досить" і "Ні авторитарній Польщі".

Парламентські вибори в Польщі відбудуться восени 2023 року.