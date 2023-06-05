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АНАЛІТИКА

«Вучич, іди геть»: у Белграді відбулася наймасовіший антиурядовий протест через масові розстріли

 

П'ята антиурядова акція протесту "Сербія проти насильства", що відбулась у суботу ввечері в Белграді, стала наймасовішою відтоді, як тисячі людей почали виходити на вулиці після двох масових розстрілів на початку травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на N1.

Останній антиурядовий протест відбувся рівно через місяць після того, як 13-річний учень престижної школи Белграда приніс до закладу рушницю, якою вбив дев'ятьох дітей і шкільного охоронця.

Марш очолили студенти університету, які тримали в руках плакат з написом "Сербія проти насильства!".

Десятки тисяч людей, тримаючи увімкненими ліхтарики мобільних телефонів, пройшли ходою до штаб-квартири президента Сербії Александара Вучича, де випустили велику повітряну кулю з написом "Вучич, йди геть", а також скандували гасла із закликом до відставки.

Сербські проурядові ЗМІ цього разу вперше називали акцію "прозахідною". А інцидент, під час якого представники сербської праворадикальної групи "Народний патруль" побили американського журналіста, назвали провокацією самих же протестувальників. Деякі з нападників були одягнені у футболки із літерою Z, символом російської агресії проти України.

З настанням темряви учасники акції засвітили свої мобільні телефони, тримаючи їх над головою під час маршу центральною вулицею Белграда повз будівлю президента, багато хто з них свистів у свистки і закликав Вучича до відставки.

На наступний тиждень запланована чергова акція протесту, яка стає все більш серйозним викликом для Вучича - можливо, найбільшим із тих, перед якими він постав після приходу до влади 11 років тому.

Нагадаємо, 3 травня 13-річний учень престижної белградської школи влаштував у ній стрілянину, вбивши з батьківського пістолета охоронця та вісьмох учнів. А вже за день на околицях Белграда сталася стрілянина з автомата - 21-річний молодик убив вісьмох осіб та поранив ще 14.

У зв'язку з цим у Сербії спалахнули масові антиурядові протести, які тривають четвертий тиждень поспіль.

Серед їхніх вимог - відставка вищих посадових осіб, зокрема президента Александара Вучича, і відкликання ліцензій у проурядових ЗМІ, які транслюють матеріали із зображенням насильства, а також дають в ефір виступи кримінальних авторитетів і воєнних злочинців.

Сам Вучич відійшов від керма своєї популістської партії на тлі планів сформувати ширший політичний рух, відмовившись задовольняти вимоги протестувальників.
Ключові теги: Сербія
 

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