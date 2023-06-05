Байден підписав закон про підвищення стелі держборгу

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав, у суботу, 3 червня, закон про підвищення стелі державного боргу США, повідомила пресслужба Білого дому.

"Президент Байден затвердив "Закон про податкову відповідальність від 2023 року", що призупиняє дію ліміту державного боргу до 1 січня 2025 року і збільшує ліміт із 2 січня 2025 року для виконання зобов'язань, встановлених у період призупинення; встановлює нові (...) ліміти видатків", - ідеться в документі, опублікованому на сайті Білого дому.

Зазначається, що підписаний президентом нормативний акт призупиняє дію ліміту держборгу США, що нині становить 31,4 мільярда доларів.

Як повідомлялося, напередодні Сенат більшістю голосів ухвалив законопроєкт щодо стелі держборгу. За нього проголосували 63 сенатори, а 36 виступили "проти". Раніше того ж дня законопроєкт схвалила Палата представників.

Цьому передували місяці партійних розбіжностей між демократами й республіканцями. Ухвалення законопроєкту сталося всього за кілька днів до крайнього терміну для запобігання потенційному дефолту.

Крім призупинення дії ліміту до 1 січня 2025 року, документ обмежить витрати на 2024 і 2025 роки, поверне невикористані кошти на боротьбу з пандемією ковіду, прискорить процес видачі дозволів на деякі енергопроєкти.

28 травня стало відомо, що угоду щодо ліміту державного боргу після тривалих переговорів між Байденом і спікером палати представників Кевіном Маккарті досягнуто. Конгрес і Білий дім намагалися, щоб законопроєкт був схвалений до 5 червня - дня, коли США, за словами міністерки фінансів країни Джанет Єллен, зіткнулися б із технічним дефолтом.

Дефолт США став би безпрецедентним явищем, здатним викликати світову фінансову кризу. Нині ліміт держборгу в США становить 31,4 трильйона доларів. Він уже вичерпаний, тому міністерство фінансів змушене використовувати резерви капіталу для оплати своїх рахунків.