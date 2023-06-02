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АНАЛІТИКА

Глава ЦРУ таємно відвідав Китай, - FT

 

Директор ЦРУ Білл Бернс у травні 2023 року таємно відвідав Китай. Ціллю поїздки було налагодження відносин між країнами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, його поїздка свідчить про те, що Білий дім стурбований погіршенням відносин між Пекіном і Вашингтоном.

Як розповіло джерело, Бернс провів у Китаї переговори з офіційними особами та представниками китайської розвідки.

Окрім цього президент США Джо Байден просив директора ЦРУ виконувати делікатні місії як усередині країни, так і за кордоном. Так, у листопаді 2021 року Бернс їздив до Москви для того, щоб "попередити російських чиновників не вторгатися в Україну".

Також повідомляється, що Берсн мав переконати Ненсі Пелосі не здійснювати поїздку на Тайвань.

Як заявив колишній високопоставлений чиновник Білого дому в Китаї Пол Хенле - однією з переваг відправки Бернса було те, що він користувався повагою демократів і республіканців, а також був добре відомий китайським чиновникам.

"Вони знають його як надійного співрозмовника. Вони були б раді можливості непомітно поспілкуватися з ним за лаштунками. Вони сприймуть тиху, стриману зустріч із Бернсом як прекрасну можливість", - уточнив він.

На думку FT, наразі США хочуть домовитися про візит до Китаю держсекретаря Ентоні Блінкена. Однак Пекін поки що відмовляється дати їй "зелене світло".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

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