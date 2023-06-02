Фінансові новини
- |
- 02.06.23
- |
- 23:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Глава ЦРУ таємно відвідав Китай, - FT
22:51 02.06.2023 |
Директор ЦРУ Білл Бернс у травні 2023 року таємно відвідав Китай. Ціллю поїздки було налагодження відносин між країнами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними видання, його поїздка свідчить про те, що Білий дім стурбований погіршенням відносин між Пекіном і Вашингтоном.
Як розповіло джерело, Бернс провів у Китаї переговори з офіційними особами та представниками китайської розвідки.
Окрім цього президент США Джо Байден просив директора ЦРУ виконувати делікатні місії як усередині країни, так і за кордоном. Так, у листопаді 2021 року Бернс їздив до Москви для того, щоб "попередити російських чиновників не вторгатися в Україну".
Також повідомляється, що Берсн мав переконати Ненсі Пелосі не здійснювати поїздку на Тайвань.
Як заявив колишній високопоставлений чиновник Білого дому в Китаї Пол Хенле - однією з переваг відправки Бернса було те, що він користувався повагою демократів і республіканців, а також був добре відомий китайським чиновникам.
"Вони знають його як надійного співрозмовника. Вони були б раді можливості непомітно поспілкуватися з ним за лаштунками. Вони сприймуть тиху, стриману зустріч із Бернсом як прекрасну можливість", - уточнив він.
На думку FT, наразі США хочуть домовитися про візит до Китаю держсекретаря Ентоні Блінкена. Однак Пекін поки що відмовляється дати їй "зелене світло".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція вперше з початку великої війни повернулась до головних ризиків для фінсектору
|ВРП призначила всіх членів ВККС
|Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про постачання Україні боєприпасів, далі - переговори з Єврорадою
|Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Штучний інтелект за місяць відібрав роботу майже у 4000 американців
|Німеччина придбає 66 колісних БТР для України
|Глава ЦРУ таємно відвідав Китай, - FT
|Росія продовжує продавати золото із резервного фонду Путіна через падіння доходів бюджету
|Немецкий производитель беспилотников Quantum Systems открыл свой центр в Украине
|Вашингтон звертає пильну увагу на космос, кіберпростір і ШІ під час оцінки ризиків можливості ядерного конфлікту - Салліван
Бізнес
|ШІ-модель NVIDIA Neuralangelo здатна створювати 3D-об’єкти з 2D-відео
|Марк Цукерберг анонсував гарнітуру Meta Quest 3 за $499
|Онлайн-магазин Electronic Arts нарешті додав оплату в гривнях
|BMW презентувала оновлену 5 серію
|Застосунок Apple Music Classical тепер доступний для Android
|Надія на порятунок людства. Науковці знайшли ліки проти супербактерій, їм допоміг штучний інтелект
|СПГ-танкери хочуть змусити втрачати менше газу