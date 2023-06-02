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Росія продовжує продавати золото із резервного фонду Путіна через падіння доходів бюджету
20:18 02.06.2023 |
Міністерство фінансів Росії у травні 2023 року продовжило продавати золото із Фонду національного добробуту (ФНБ), створеного під керівництвом Владіміра Путіна, щоб покрити дефіцит бюджету.
За даними російського Мінфіну, за місяць обсяг золота у складі ФНБ зменшився до 517,11 тонни, порівняно із 520,95 тонни станом на 1 травня, 527,38 тонни - на 1 квітня, 539,25 тонни - на 1 березня, 551,28 тонни - в 1 лютого та 554,91 тонни на 1 січня 2023 року.
Саме у січні Міністерство фінансів Росії вперше продало невеликий обсяг золота (3,6 тонни) із ФНБ.
Загалом станом на 1 червня обсяг ФНБ склав 12,35 трильйона рублів, що еквівалентно $153,1 млрд. За місяць обсяг Фонду зменшився на 0,13 трильйона рублів або на $1,9 млрд.
На окремих рахунках з обліку коштів ФНБ у Банку Росії розміщено:
* 9,05 млрд євро;
* 285,74 млрд китайських юанів; 288,33
* 517,11 тонни золота в знеособленій формі; 520 947
* 228 млн рублів. 232 млн
Таким чином, у травні обсяг євро, рублів та золота у складі ФНБ зменшився, а юанів - зріс на 2,6 млрд.
Як повідомлялося, дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-квітня зріс до 3,42 трильйона рублів, це на 843 мільярди рублів більше, ніж передбачено планом на увесь 2023 рік (2,93 млрд рублів).
При цьому доходи російського бюджету за перші чотири місяці цього року склали 7,78 трлн рублів, що на 22% менше обсягу надходжень за той же період 2022 року. У російському Мінфіні пояснюють це падінням нафтогазових доходів на 52,3% з початку року - до 2,28 трлн рублів.
Витрати в січні-квітні Мінфін Росії оцінив на рівні 11,21 трлн рублів, вони перевищили показники аналогічного періоду 2022 року на 26%.
Для покриття дефіциту влада Росії змушена використовувати кошти Фонду національного добробуту.
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