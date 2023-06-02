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АНАЛІТИКА

Вашингтон звертає пильну увагу на космос, кіберпростір і ШІ під час оцінки ризиків можливості ядерного конфлікту - Салліван

 

У Вашингтоні враховують нові чинники під час оцінки ризиків можливих конфліктів із застосуванням ядерної зброї, насамперед це стосується космосу, кіберпростору і систем штучного інтелекту, сказав у п'ятницю, виступаючи в американській Асоціації з контролю над озброєннями, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми розробляємо нові правила, що стосуються насамперед космосу, кіберпростору, адже із запровадженням систем штучного інтелекту вся картина стає складнішою і потребує нових підходів", - сказав він.

"Підхід, який ми наразі розглядаємо, враховує методи та інструменти, які можуть погіршити можливий конфлікт із застосуванням ядерної зброї, тут ідеться про гіперзвукову зброю і про штучний інтелект", - зазначив Салліван.

"Саме тому ми просуваємо принципи відповідальної поведінки в космосі та використання систем штучного інтелекту у військовій сфері. І те, і інше ми активно пропагуємо на міжнародній арені", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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