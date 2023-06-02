Фінансові новини
- |
- 02.06.23
- |
- 19:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Вашингтон звертає пильну увагу на космос, кіберпростір і ШІ під час оцінки ризиків можливості ядерного конфлікту - Салліван
18:51 02.06.2023 |
У Вашингтоні враховують нові чинники під час оцінки ризиків можливих конфліктів із застосуванням ядерної зброї, насамперед це стосується космосу, кіберпростору і систем штучного інтелекту, сказав у п'ятницю, виступаючи в американській Асоціації з контролю над озброєннями, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
"Ми розробляємо нові правила, що стосуються насамперед космосу, кіберпростору, адже із запровадженням систем штучного інтелекту вся картина стає складнішою і потребує нових підходів", - сказав він.
"Підхід, який ми наразі розглядаємо, враховує методи та інструменти, які можуть погіршити можливий конфлікт із застосуванням ядерної зброї, тут ідеться про гіперзвукову зброю і про штучний інтелект", - зазначив Салліван.
"Саме тому ми просуваємо принципи відповідальної поведінки в космосі та використання систем штучного інтелекту у військовій сфері. І те, і інше ми активно пропагуємо на міжнародній арені", - додав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція вперше з початку великої війни повернулась до головних ризиків для фінсектору
|ВРП призначила всіх членів ВККС
|Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про постачання Україні боєприпасів, далі - переговори з Єврорадою
|Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Вашингтон звертає пильну увагу на космос, кіберпростір і ШІ під час оцінки ризиків можливості ядерного конфлікту - Салліван
|Європарламент закликав уряди країн ЄС до заборони TikTok
|Президент Польщі несподівано вирішив змінити суперечливий закон про російський вплив
|США допоможуть Україні побудувати «армію майбутнього» – Блінкен
|Велика Британія призупинила дію мит на український прокат ще на рік
|Україна може отримати від Німеччини бронетранспортери Fuchs
Бізнес
|Онлайн-магазин Electronic Arts нарешті додав оплату в гривнях
|BMW презентувала оновлену 5 серію
|Застосунок Apple Music Classical тепер доступний для Android
|Надія на порятунок людства. Науковці знайшли ліки проти супербактерій, їм допоміг штучний інтелект
|СПГ-танкери хочуть змусити втрачати менше газу
|Німецький стартап залучив початкові інвестиції на «революційний» пристрій для електрогенерації
|Євросоюз і США домовилися про єдиний стандарт зарядки для електровантажівок