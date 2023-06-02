Президент Польщі несподівано вирішив змінити суперечливий закон про російський вплив

Президент Польщі Анджей Дуда несподівано заявив у п'ятницю, що пропонує термінові поправки до суперечливого закону про російський вплив, який він підписав цього тижня і який викликав критику з боку США та Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Дуда сказав, що він знає про суперечки, в тому числі і в Польщі, навколо закону, запропонованого правлячою консервативною партією "Право і справедливість", і намагається вирішити їх, направивши поправки до парламенту в п'ятницю. Він закликав законодавців діяти швидко.

Він наполягає на тому, що закон необхідний для забезпечення публічної прозорості, а також для запобігання впливу Росії на безпеку Польщі.

Критики кажуть, що закон порушує польську Конституцію і може позбавити опонентів уряду можливості обіймати державні посади без повного права оскаржувати рішення в суді. Вони також кажуть, що це може негативно вплинути на можливість участі опозиційних кандидатів у виборах, що відбудуться восени.

Критики кажуть, що термінові поправки означають відступ Дуди, який має юридичну освіту.

"Неймовірно, що людина, яка має ступінь доктора права, не прочитала законопроєкт до кінця. Йому знадобилося чотири дні, щоб прочитати його, зрозуміти і тепер він вносить поправки", - сказав Роберт Кропивецький з опозиційної "Громадянської коаліції".

У нинішньому вигляді закон передбачає створення потужної комісії, який нібито має розслідувати російський вплив у Польщі, але вважається, що в першу чергу він спрямований проти експрем'єра Дональда Туска.

Державний департамент США та влада ЄС різко розкритикували закон і висловили занепокоєння щодо польської демократії. ЄС також погрожував вжити заходів, якщо стане повністю зрозуміло, що такий закон підірве демократичні стандарти.

У п'ятницю Дуда заявив, що його поправки гарантують, що закон буде розглянутий позапартійними експертами, що жоден депутат не буде засідати у комісії з розслідування російських впливів, і що її висновки не заборонятимуть нікому обіймати державні посади.

Комісія повинна представити звіт про свої висновки до 17 вересня, всього за кілька тижнів до виборів, які очікуються в жовтні або листопаді, і може накласти покарання, включаючи 10-річну заборону для чиновників займати посади, які мають контроль над витрачанням державних коштів.

Частково погоджуючись з критиками, які вважають закон неконституційним, Дуда заявив на початку цього тижня, що він також направить його до Конституційного трибуналу для перевірки законопроєкту на відповідність Основному закону.

Нагадаємо, у понеділок президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підписав законопроєкт про створення комісії з розслідування російського впливу.

Законопроєкт передбачає, що комісія проаналізує офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення "шкідливих рішень" тощо у період з 2007 по 2022 рік.