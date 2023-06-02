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Євросоюз згортає торгівлю з Росією. Імпорт та експорт скоротилися в рази — Євростат

 

Частка Росії в експорті Євросоюзу до всіх країн за межі ЄС впала з 4% у лютому 2022 року до 1,8% у березні 2023 року. За той самий період частка імпорту в ЄС з Росії знизилася з 9,5% до 1,9%. Про це повідомляє Євростат.

Дефіцит торговельного балансу ЄС з Росією, який досяг піка в 18,4 млрд євро в березні 2022 року, знизився до 6,1 млрд євро в грудні 2022 року і перетворився на невеликий профіцит у березні 2023 року на рівні 0,2 млрд євро.

Вартість імпорту з Росії впала з 22 млрд євро у березні 2022 року до 3,8 млрд євро у березні 2023 року, а вартість експорту ЄС до РФ за той самий період дещо збільшилася з 3,6 млрд євро до 4 млрд євро.

Загальний торговельний баланс ЄС із Росією сильно корелює із балансом енергетичних продуктів. Зростання цін на енергоносії у 2021 та 2022 роках викликало значний дефіцит торговельного балансу ЄС. Проте обмеження на імпорт та падіння цін скоротили дефіцит торговельного балансу, який у першому кварталі 2023 року становив 5,6 млрд євро.

Євросоюз згортає торгівлю з Росією. Імпорт та експорт скоротилися в рази — Євростат

 

У першому кварталі 2023 року в балансі торгівлі енергоносіями між ЄС та Росією було зареєстровано дефіцит у розмірі 11,3 млрд євро, що свідчить про суттєву відмінність від дефіциту, що спостерігався у першому кварталі 2022 року у розмірі 43,9 млрд євро.


Євросоюз згортає торгівлю з Росією. Імпорт та експорт скоротилися в рази — Євростат
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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