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Китайські авіакомпанії почали оминати простір Росії на шляху до США – Reuters
13:14 02.06.2023 |
Китайські авіакомпанії почали оминати польоти над російським повітряним простором під час своїх нових нещодавно схвалених авіарейсів до та зі Сполучених Штатів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на дані вебсайту з відстеження польотів FlightAware та представників авіагалузі.
Росія заборонила авіакомпаніям із США та іншим іноземним перевізникам здійснювати польоти над своїм повітряним простором у відповідь на те, що Вашингтон заборонив польоти Росії над США в березні 2022 року після того, як країна вторглася в Україну.
Дані FlightAware показують, що китайські рейси, нещодавно схвалені Вашингтоном, не літають над Росією, тоді як раніше схвалені рейси китайських авіакомпаній до США все ще використовують російський повітряний простір.
Заступник міністра з питань транспорту США Енні Петсонк відмовилася відповідати на запитання про те, чи вимагала адміністрація Байдена, щоб китайські перевізники уникали російського повітряного простору як умову схвалення чотирьох нових рейсів до США.
Крім цього, речниця китайського посольства у Вашингтоні також не відповіла, чи погодилися китайські перевізники уникати російського повітряного простору для нових рейсів.
Зазначається, що з травня Міністерство транспорту США заявило, що дозволить авіакомпаніям Китаю збільшити кількість пасажирських рейсів до США до 12 щотижневих рейсів в обидва кінці.
Як повідомляв Укрінформ, у березні американські авіакомпанії закликали Білий дім та Конгрес заборонити іноземним авіакомпаніям літати до США через повітряний простір Росії через несправедливу конкуренцію.
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