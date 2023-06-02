Ціни на елітну нерухомість у Підмосков’ї впали вдвічі

Розв'язана проти України війна та масова еміграція вдарили по ринку елітної заміської нерухомості у Підмосков'ї - ціни на неї за рік впали на 45%.

Про це свідчать підрахунки російського агентства "Інком-Нєдвіжимость", повідомляє Інтерфакс.

"За рік частка об'єктів залишилася незмінною, а медіанна ціна знизилася на 45% - з 131,6 млн до 72,1 млн рублів", - йдеться у дослідженні аналітиків агентства.

Крім того, на 7% впали ціни на об'єкти бізнес-класу - їхня середня вартість знизилася з 21,4 млн рубоів до 19,9 млн. При цьому на елітну та бізнес нерухомість припадає в цілому не більше 8% від усіх виставлених об'єктів.

Водночас в економ-класі, який займає 78% ринку, нове житло подорожчало за рік на 20% - з 1,7 млн до 2,1 млн руб. Житло комфорт-класу, на яке припадає 15% ринку, подорожчало на 4% - середня ціна зросла з 8,4 млн до 8,7 млн руб.

Разом із ринком елітного заміського житла падає попит і на елітну нерухомість у Москві. У 2022 році продажі нових елітних квартир впали вдвічі, підраховували аналітики російського агентства "Метріум Преміум".

За їх даними, за рік було продано лише 324 квартири вартістю від 900 тис. рублів за квадратний метр, хоча у 2021 році їх продали 726.

Найсильніше ринок елітної та преміальної нерухомості впав у четвертому кварталі минулого року, коли президент РФ Владімір Путін оголосив про початок мобілізації, говорила директор управління елітною нерухомістю компанії "Метрум Преміум" Ганна Раджабова.

Як повідомлялося, раніше у російському "Сбєрбанку" визнали, що масовий виїзд Росіян за кордон після оголошеної Путіним мобілізації для війни в Україні викликав падіння цін на квартири.