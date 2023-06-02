Фінансові новини
- |
- 02.06.23
- |
- 14:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на елітну нерухомість у Підмосков’ї впали вдвічі
11:58 02.06.2023 |
Розв'язана проти України війна та масова еміграція вдарили по ринку елітної заміської нерухомості у Підмосков'ї - ціни на неї за рік впали на 45%.
Про це свідчать підрахунки російського агентства "Інком-Нєдвіжимость", повідомляє Інтерфакс.
"За рік частка об'єктів залишилася незмінною, а медіанна ціна знизилася на 45% - з 131,6 млн до 72,1 млн рублів", - йдеться у дослідженні аналітиків агентства.
Крім того, на 7% впали ціни на об'єкти бізнес-класу - їхня середня вартість знизилася з 21,4 млн рубоів до 19,9 млн. При цьому на елітну та бізнес нерухомість припадає в цілому не більше 8% від усіх виставлених об'єктів.
Водночас в економ-класі, який займає 78% ринку, нове житло подорожчало за рік на 20% - з 1,7 млн до 2,1 млн руб. Житло комфорт-класу, на яке припадає 15% ринку, подорожчало на 4% - середня ціна зросла з 8,4 млн до 8,7 млн руб.
Разом із ринком елітного заміського житла падає попит і на елітну нерухомість у Москві. У 2022 році продажі нових елітних квартир впали вдвічі, підраховували аналітики російського агентства "Метріум Преміум".
За їх даними, за рік було продано лише 324 квартири вартістю від 900 тис. рублів за квадратний метр, хоча у 2021 році їх продали 726.
Найсильніше ринок елітної та преміальної нерухомості впав у четвертому кварталі минулого року, коли президент РФ Владімір Путін оголосив про початок мобілізації, говорила директор управління елітною нерухомістю компанії "Метрум Преміум" Ганна Раджабова.
Як повідомлялося, раніше у російському "Сбєрбанку" визнали, що масовий виїзд Росіян за кордон після оголошеної Путіним мобілізації для війни в Україні викликав падіння цін на квартири.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Корупція вперше з початку великої війни повернулась до головних ризиків для фінсектору
|ВРП призначила всіх членів ВККС
|Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про постачання Україні боєприпасів, далі - переговори з Єврорадою
|Зеленський прибув на Європейський політичний саміт до Молдови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Китайські авіакомпанії почали оминати простір Росії на шляху до США – Reuters
|Воллес: Треба бути реалістами, Україна не приєднається до НАТО найближчим часом
|Ціни на елітну нерухомість у Підмосков’ї впали вдвічі
|У Литві штрафуватимуть за алкоголь у салоні авто
|У Флоренції обмежили нову здачу житла в оренду в історичному центрі
|У «коаліції винищувачів» для України вже вісім країн, обговорюють не лише F-16 – ОП
Бізнес
|Застосунок Apple Music Classical тепер доступний для Android
|Надія на порятунок людства. Науковці знайшли ліки проти супербактерій, їм допоміг штучний інтелект
|СПГ-танкери хочуть змусити втрачати менше газу
|Німецький стартап залучив початкові інвестиції на «революційний» пристрій для електрогенерації
|Євросоюз і США домовилися про єдиний стандарт зарядки для електровантажівок
|Volkswagen представив оновлений Touareg
|Intel демонструє мобільний процесор Meteor Lake – 16 ядер, 22 потоки та чип штучного інтелекту VPU