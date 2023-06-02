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У Литві штрафуватимуть за алкоголь у салоні авто
11:41 02.06.2023 |
З 1 червня в Литві набули чинності штрафи за розпивання, зберігання та перевезення алкогольних напоїв у відкритій тарі в салоні автомобіля.
Про це у коментарі LRT заявив речник Департаменту поліції Рамунас Матоніс, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, з 1 червня поліція штрафуватиме за відкритий у машині алкоголь не тільки водіїв, а й пасажирів.
Виняток становлять автомобілі, в яких салон постійно відділений від місця водія.
Відповідні поправки до закону про контроль над алкоголем ухвалив литовський Сейм.
"Раніше виникали непорозуміння, коли застосовувався цей закон, тепер усе прописано. Закон було змінено таким чином, що штраф збільшився, тепер штраф може становити від 40 до 100 євро, а за повторні дії - від 100 до 140 євро", - сказав Матоніс.
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