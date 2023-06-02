Болгарія приєднається до проєкту кабелю через Чорне море для експорту енергії з Азербайджану в Європу

Болгарія має намір приєднатися до проєкту будівництва силового електричного кабелю Black Sea Energy, заявив міністр енергетики Азербайджану Пярвіз Шахбазов.

"Хочу повідомити, що свою згоду приєднатися до угоди за проєктом Black Sea Energy висловила і Болгарія", - сказав Шахбазов у четвер, виступаючи на Бакинському енергетичному форумі.

За його словами, в рамках Бакинського енергетичного тижня (складовою частиною якого є форум) відбудеться четверте міністерське засідання стосовно проєкту будівництва енергокабелю Black Sea Energy, який реалізується Азербайджаном, Грузією, Румунією та Угорщиною.

За підсумками засідання його учасники погодили приєднання до проєкту Болгарії, повідомляє Міненерго Азербайджану.

"На зустрічі було погоджено приєднання Болгарії до коридору "зеленої" енергії та завершення найближчим часом технічних завдань для техніко-економічного обґрунтування проєкту", - йдеться в повідомленні.

Під час засідання також відбулося обговорення проєкту меморандуму про взаєморозуміння щодо вибору консалтингової компанії та створення спільного підприємства (СП) між країнами-учасницями, досягнуто домовленості щодо проведення наступної зустрічі в липні 2023 року, додає відомство.

У зустрічі брали участь міністр енергетики Азербайджану Пярвіз Шахбазов, перший заступник міністра економіки та сталого розвитку Грузії Ромео Мікаутадзе, міністр енергетики Румунії Вірджіл-Даніель Попеску, держсекретар з питань безпекової політики міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Штарай, а також в онлайн-форматі - міністр енергетики Болгарії Росен Христов і представниця Європейської комісії Крістіна Лобілло Борреро.

Як повідомлялося раніше, у грудні 2022 року Азербайджан, Грузія, Румунія та Угорщина підписали в Бухаресті угоду про стратегічне партнерство з будівництва підводного кабелю Black Sea Energy потужністю 1 ГВт і протяжністю 1195 км. Кабель буде призначений для постачання "зеленої" електроенергії, виробленої в Азербайджані, через Грузію і Чорне море до Румунії для подальшого транспортування до Угорщини та решти Європи.

Наразі робота за проєктом перебуває на стадії розроблення техніко-економічного обґрунтування, яке планується завершити до кінця 2023 року. Прокладання кабелю займе 3-4 роки. Європейська комісія планує надати на ці цілі 2,3 млрд євро.