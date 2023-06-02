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АНАЛІТИКА

Республіка Корея успішно протестувала систему протиповітряної оборони L-SAM для знищення балістичних ракет, яка майже вдвічі перевершує Patriot за висотою перехоплення

Республіка Корея успішно протестувала систему протиповітряної оборони L-SAM для знищення балістичних ракет, яка майже вдвічі перевершує Patriot за висотою перехоплення

 

Цього тижня Республіка Корея випробувала ракетний перехоплювач Long-range Surface-to-Air Missile (L-SAM). Тести пройшли 30 травня на полігоні "Анхин" (Anheung) за 109 км від Сеула.

Деталі випробувань не уточнюються. Міністерство оборони лише опублікувало фотографію запуску протиракети і назвало тести успішними. Таким чином, Республіка Корея вдало завершила три випробування L-SAM із чотирьох.

Новий ракетний перехоплювач є важливою частиною системи протиракетної та протиповітряної оборони Кореї. До її складу також входять зенітно-ракетні комплекси MIM-104 Patriot і KM-SAM середнього радіусу дії.

 

Для запуску L-SAM використовується система вертикального пуску. Комплекс насамперед орієнтований на знищення балістичних ракет. Максимальна висота перехоплення становить 100 км. Для порівняння, перехоплювачі PAC-3 і PAC-3 MSE можуть збивати балістичні ракети на висотах до 40 км і до 60 км відповідно.

Республіка Корея успішно протестувала систему протиповітряної оборони L-SAM для знищення балістичних ракет, яка майже вдвічі перевершує Patriot за висотою перехоплення

 

Батарея складатиметься з багатофункціональної радіолокаційної станції, центру управління і контролю, пункту бойового управління і чотирьох пускових установок на колісному шасі. Очікується, що перехоплювач L-SAM буде існувати у двох варіантах: для знищення літаків і балістичних ракет.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Корея
 

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