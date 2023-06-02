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АНАЛІТИКА

Головування в Радбезі ООН перейшло від Швейцарії до ОАЕ

 

З початком червня головування в Раді Безпеки ООН перейшло від Швейцарії до Об‘єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

Постійна представниця ОАЕ при ООН Лана Нуссейбе, представляючи журналістам програму роботи Радбезу в цьому місяці, не згадала про російську агресію проти України.

«Питань щодо України в графіку на цей місяць не передбачено, але, гадаю, члену Радбезу ініціюватимуть їх», - сказала вона, відповідаючи на запитання журналістів.

Кореспондент Укрінформу поцікавився у Нуссейбе, чому вона не згадала про війну, розв'язану РФ, розповідаючи про пріоритети свого головування.

«Я не згадала про жодну війну, не лише про цю, - сказала вона. - Але думаю, питання і щодо України, і щодо Росії розглядатимуться в Радбезі».

Постпред ОАЕ зазначила, що до порядку денного Ради Безпеки в червні внесено питання щодо ситуації в ЦАР, Лівії, Демократичній Республіці Конго, Судані, Афганістані, Сомалі, Сирії. Серед важливих напрямків роботи РБ в цьому місяці вона назвала проблема впливу зміни клімату на мир і безпеку у світі, а також боротьбу з мовою ненависті.

Водночас у секретаріаті Ради Безпеки повідомили, що в червні вона може провести «одне або кілька засідань, присвячених ситуації в Україні, залежно від розвитку подій на місцях».

Головування в Раді Безпеки ООН змінюється щомісяця - почергово між її членами. У травні головувала Швейцарія, у липні, за графіком, - Велика Британія.
 

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