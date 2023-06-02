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Сенат прийняв закон про підвищення держборгу США
07:52 02.06.2023 |
Сенат прийняв закон про призупинення обмеження боргу США та обмеження державних витрат до виборів 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У Сполучених Штатах Америки сенатори проголосував за угоду досягнуту президентом Джо Байденом та керівником республіканської більшості у Палаті представників Маккарті про зупинення дії стелі держборгу до 1 січня 2025 року.
63 проголосували "за", 36 - "проти". Закон набуде чинності після його підписання президентом Байденом.
Загроза першого в історії дефолту США
За розрахунками Міністерства фінансів, якби проблему стелі боргу вирішити не вдалося, вже 5 червня в уряду не було б грошей для фінансування всіх його зобов'язань.
Білий дім і лідери республіканців у Конгресі активно працювали для консолідації підтримки навколо попередньої угоди про підвищення ліміту запозичень, щоб уникнути першого в історії дефолту.
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