Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сенат прийняв закон про підвищення держборгу США

 

Сенат прийняв закон про призупинення обмеження боргу США та обмеження державних витрат до виборів 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У Сполучених Штатах Америки сенатори проголосував за угоду досягнуту президентом Джо Байденом та керівником республіканської більшості у Палаті представників Маккарті про зупинення дії стелі держборгу до 1 січня 2025 року.

63 проголосували "за", 36 - "проти". Закон набуде чинності після його підписання президентом Байденом.

Загроза першого в історії дефолту США

За розрахунками Міністерства фінансів, якби проблему стелі боргу вирішити не вдалося, вже 5 червня в уряду не було б грошей для фінансування всіх його зобов'язань.

Білий дім і лідери республіканців у Конгресі активно працювали для консолідації підтримки навколо попередньої угоди про підвищення ліміту запозичень, щоб уникнути першого в історії дефолту.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1522
  0,0969
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0379  0,03 0,07 37,5607  0,03 0,08
EUR 39,7621  0,07 0,17 40,5864  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес