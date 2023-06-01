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АНАЛІТИКА

Польща завершила будівництво електронного загородження на кордоні з Білоруссю

 

Польща завершила спорудження електронного бар'єра на кордоні з Білоруссю.

Про це в коментарі PAP повідомила речниця Прикордонної служби РП Анна Міхальська, передає Укрінформ.

"Система вже працює, але все ще необхідно підключити окремі датчики в Центрі управління в Білостоку (північний схід РП), щоб вони злагоджено працювали", - повідомила Міхальська.

За її словами, електронне загородження у вигляді системи камер спостереження і датчиків руху змонтовано на усій 206-кілометовій ділянці. Загалом на кордоні з РБ встановлено 3 тис. камер, використано 400 км кабелів. Загальна вартість інвестиції - 343 млн злотих (понад 80 млн дол.).

Як відомо, торік влітку Польща збудувала фізичне загородження на кордоні з Білоруссю заввишки 5,5 метрів.

Польща також збудувала тимчасове фізичне загородження з Калінінградською областю Росії. Воно складається з трьох рядів колючого дроту на металевих стовпах і має 2,5 м заввишки та 3 м завширшки. Перед ним є сітка для диких звірів. Натомість у квітні цього року Польща почала будувати таке ж, як з Білоруссю, електронне загородження на кордоні з РФ.

Між тим наприкінці лютого Польща також розпочала превентивне спорудження фортифікаційних протитанкових загороджень на кордоні з Росією і Білоруссю як засіб відлякування і стримування.
 

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