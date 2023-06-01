Фарерські острови обмежили доступ росіян до своїх портів

Автономні Фарерські острови Данії заявили в четвер, що у відповідь на вторгнення Росії в Україну доступ Росії до їх портів у Північній Атлантиці буде обмежений.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

"Лише рибальські судна, що здійснюють виключно рибальство відповідно до двосторонньої угоди між Фарерськими островами та Росією, зможуть заходити в порти Фарерських островів", - заявив уряд островів.

"Діяльність російських риболовецьких суден у порту буде обмежена зміною екіпажу, бункеруванням, забезпеченням, висадкою і перевантаженням" - йдеться у заяві.

Технічне обслуговування буде заборонено, а закупівля товарів обмежена.

Уряд Фарерських островів намагається зменшити російську діяльність у своїх портах через ризик шпигунства та після критики щодо поновлення двосторонньої угоди про рибальство наприкінці листопада.

Угода, яка щорічно поновлюється з 1977 року, встановлює квоти на вилов кількох видів риби, зокрема тріски, пікші, путасу та оселедця, в Баренцевому морі для фарерських рибалок і біля Фарерських островів для росіян.

За даними міністерства рибного господарства, риба, виловлена в рамках угоди, становить п'ять відсотків валового внутрішнього продукту островів.

Фарерські острови, на яких проживає близько 54 000 мешканців і які розташовані між Шотландією та Ісландією, є значною мірою автономними від Данії з 1948 року.

Вони значною мірою залежать від рибальства і мають автономну комерційну політику.

Росія стала ключовим торговельним партнером Фарерських островів після того, як вони та сусідня Ісландія посварилися з Європейським Союзом, включно з Данією, між 2010 та 2014 роками через квоти на вилов скумбрії та оселедця.

Ембарго ЄС на постачання фарерської риби завдало шкоди економіці території, яка переорієнтувалася на інші ринки.