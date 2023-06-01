Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фарерські острови обмежили доступ росіян до своїх портів

 

Автономні Фарерські острови Данії заявили в четвер, що у відповідь на вторгнення Росії в Україну доступ Росії до їх портів у Північній Атлантиці буде обмежений.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

"Лише рибальські судна, що здійснюють виключно рибальство відповідно до двосторонньої угоди між Фарерськими островами та Росією, зможуть заходити в порти Фарерських островів", - заявив уряд островів.

"Діяльність російських риболовецьких суден у порту буде обмежена зміною екіпажу, бункеруванням, забезпеченням, висадкою і перевантаженням" - йдеться у заяві.

Технічне обслуговування буде заборонено, а закупівля товарів обмежена.

Уряд Фарерських островів намагається зменшити російську діяльність у своїх портах через ризик шпигунства та після критики щодо поновлення двосторонньої угоди про рибальство наприкінці листопада.

Угода, яка щорічно поновлюється з 1977 року, встановлює квоти на вилов кількох видів риби, зокрема тріски, пікші, путасу та оселедця, в Баренцевому морі для фарерських рибалок і біля Фарерських островів для росіян.

За даними міністерства рибного господарства, риба, виловлена в рамках угоди, становить п'ять відсотків валового внутрішнього продукту островів.

Фарерські острови, на яких проживає близько 54 000 мешканців і які розташовані між Шотландією та Ісландією, є значною мірою автономними від Данії з 1948 року.

Вони значною мірою залежать від рибальства і мають автономну комерційну політику.

Росія стала ключовим торговельним партнером Фарерських островів після того, як вони та сусідня Ісландія посварилися з Європейським Союзом, включно з Данією, між 2010 та 2014 роками через квоти на вилов скумбрії та оселедця.

Ембарго ЄС на постачання фарерської риби завдало шкоди економіці території, яка переорієнтувалася на інші ринки.
Ключові теги: Данія, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1522
  0,0969
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0379  0,03 0,07 37,5607  0,03 0,08
EUR 39,7621  0,07 0,17 40,5864  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес