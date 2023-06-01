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АНАЛІТИКА

Прем'єр Польщі розкритикував резолюцію Європарламенту щодо Угорщини

 

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Європейський парламент і став на захист Будапешта через прийняту в четвер резолюцію, яка закликає позбавити Угорщину головування в Раді ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Я вважаю, що це просто знущання з боку Європарламенту, тому що це кричуще порушення європейських правил у їхній найважливішій іпостасі - правил договорів. Договорів, які визначають, як виглядає ЄС. Руйнування всього управління ЄС у такий спосіб - це не тільки дорога в нікуди, це дорога в прірву", - заявив глава польського уряду.

"Я вважаю, що якщо буде спроба зґвалтувати окремих членів ЄС, якщо буде спроба примусити країни ЄС до кваліфікованої більшості в процесі прийняття рішень, до так званої федералізації, тобто де-факто централізації процесу прийняття рішень, бюрократичного процесу, то це буде дорога в дуже, дуже поганому напрямку, дорога, що веде на манівці", - додав Моравецький.

На його думку, "поки що таке голосування з боку Європарламенту ще нічого не вирішує". Водночас він наголосив, що "Польща буде дуже однозначно не тільки вказувати на позазаконність, незаконність, порушення верховенства права з боку Європарламенту в цьому питанні".

"Ширший соціальний, геополітичний і політичний контекст означає, що ми повинні працювати над розумінням відмінностей між країнами-членами, а не над тим, щоб відрізати голови тим, хто виступає проти цієї політики", - підкреслив Моравецький.

Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій висловив "серйозне занепокоєння" подіями в Угорщині у світлі її майбутнього головування в Раді Європейського Союзу.

Голландські експерти-юристи нещодавно опублікували документ, в якому описали три варіанти запобігання або пом'якшення конфлікту інтересів під час головування Угорщини в ЄС. У документі також розглядаються аналогічні варіанти обмежень для країни, яка головуватиме в ЄС після Угорщини: Польщі.
 

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