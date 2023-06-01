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Польща передала поліції Молдови шість літаків зі зброєю та боєприпасами
18:27 01.06.2023 |
Польща передала Молдові великий вантаж зі зброєю, боєприпасами та обладнанням для оснащення поліції на тлі спроб внутрішньої дестабілізації в країні.
Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, пише "Європейська правда".
"Незалежна і суверенна Молдова, яка протистоїть спробам внутрішньої дестабілізації, потребує нашої підтримки. Саме тому я вирішив передати молдовській поліції величезний вантаж", - написав він.
Польський міністр зазначив, що вантаж складається із двох літаків Hercules і чотирьох літаків CASA зі зброєю, боєприпасами і спорядженням від служб, підвідомчих МВС.
Нагадаємо, Євросоюз 22 травня офіційно запустив цивільну місію для Молдови, метою якої буде підвищення стійкості країни перед гібридними загрозами.
Головою місії буде румунський дипломат Космін Дінеску. Командувачем цивільних операцій стане Стефано Томат, керуючий директор з питань цивільного планування та проведення операцій зовнішньополітичної служби ЄС.
Як пояснили в Брюсселі, місія необхідна у зв'язку з тим, що з початком повномасштабного вторгнення Росії помітно зросли зусилля з дестабілізації ситуації в Молдові. Ці зусилля становлять пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС.
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