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Канада першою у світі почне попереджати про шкідливість куріння на кожній сигареті
17:41 01.06.2023 |
Канада першою у світі почне розміщувати медичні попередження про шкідливість куріння на кожній окремій сигареті, про це повідомляється на сайті канадського уряду.
Нові правила набудуть чинності з 1 серпня 2023 року і поетапно впроваджуватимуться протягом 2024-2025 років, починаючи з великих сигарет розміру king size.
Нова вимога є "світовим прецедентом, який охопить кожного курця під час кожної затяжки", сказав Роб Каннінгем, старший аналітик Канадського онкологічного товариства.
Таке маркування - один з кроків стратегії Канади на скорочення споживання тютюну до менше ніж 5% до 2035 року. Воно буде доповнюватися іншими заходами, спрямованими на зменшення кількості курців у країні, включно з розміщенням страшніших медичних повідомлень на пачках сигарет.
"Споживання тютюну продовжує залишатися однією з найбільш серйозних проблем охорони здоров'я в Канаді, а також головною причиною захворювань та передчасних смертей, яких можна було б уникнути. Наш уряд використовує всі доступні доказові інструменти, щоб захистити здоров'я канадців, особливо молоді", - заявив міністр охорони здоров'я Канади Жан-Ів Дюкло.
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