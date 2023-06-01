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АНАЛІТИКА

Молдова отримала від ЄС першу партію обладнання для військових

 

До Молдови прибула перша партія обладнання, наданого Європейським фондом миру (IEP) для молдовських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив молдовський телеканал TV8.

Цей пакет допомоги на суму 7 мільйонів євро охоплює дрони, ноутбуки, спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів, ультразвукове обладнання, хірургічні пластирі та інше.

"Це красномовний доказ внеску ЄС у зміцнення обороноздатності та підвищення стійкості нашої країни до поточних викликів", - заявив на пресконференції міністр оборони Анатолій Носатий.

За його словами, до кінця року Молдова отримає також машини швидкої допомоги, роботів-саперів, металодетектори, радари, транспортні засоби та медичне обладнання.

Обладнання отримають армійські підрозділи саперів і медиків.

Також Європейський фонд миру виділить 80 мільйонів євро на потреби логістики, зв'язку та IT-обладнання.

У рамках цієї допомоги також придбають радіолокаційне обладнання, яке дасть змогу розширити можливості спостереження за національним повітряним простором.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель підкреслив, що доставлена партія техніки є лише першим кроком ЄС у зміцненні безпеки Молдови.

"Наша підтримка не може бути чимось абстрактним. Ми передаємо першу партію техніки, яка буде підтримувати засоби знешкодження вибухонебезпечних предметів. Це тільки початок нашої допомоги, це тільки перший крок нашої підтримки", - зазначив Боррель.
Ключові теги: Молдова, ЄС
 

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