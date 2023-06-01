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АНАЛІТИКА

У МАГАТЕ більше немає питань до Ірану щодо знайдених на об'єкті у Фордо часток високозбагаченого урану - ЗМІ

 

Іран вирішив питання з інспекторами МАГАТЕ щодо часток урану, збагаченого до 83,7% і знайденого раніше на ядерному об'єкті у Фордо, повідомляє в середу Associated Press (AP) із посиланням на конфіденційну доповідь МАГАТЕ.

"У щоквартальній засекреченій доповіді МАГАТЕ наголошується, що інспектори агентства більше не мають питань щодо збагаченого на 83,7% урану на підземному об'єкті у Фордо", - передає AP.

Крім того, у доповіді наголошується, що МАГАТЕ припинило розслідування джерел походження штучного урану, частки якого знайшли раніше в районі Марівана. Деякі аналітики пов'язували цю знахідку з військовою ядерною програмою Ірану, яку тримали в таємниці, і з проведенням експериментів із вибуховими речовинами на початку 2000-х років.

У вівторок іранські ЗМІ повідомили з посиланням на інформовані джерела, що МАГАТЕ зняло підозри в незадекларованій ядерній діяльності на одному з трьох об'єктів в Ірані. Поінформовані джерела в Тегерані зазначили, що в результаті серії технічних переговорів кількість об'єктів, щодо яких у міжнародного агентства зберігаються підозри, скоротили до двох. Щодо об'єкта в Абаді питання закрито.

Крім того, ЗМІ інформували, що під час консультацій знято питання щодо зафіксованого інспекторами МАГАТЕ на ядерному об'єкті у Фордо урану, збагаченого майже на 84%.

Підозри МАГАТЕ в незадекларованій діяльності Ірану в атомній галузі є серйозною перешкодою в розблокуванні переговорів з метою перезапуску Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) після виходу з нього США.

СВПД уклали у 2015 році "шістка" міжнародних посередників (Велика Британія, Німеччина, Китай, Росія, США, Франція) та Іран, план передбачав зняття з останнього санкцій в обмін на обмеження Тегераном ядерної програми. У травні 2018 року колишній тоді президентом США Дональд Трамп вийшов із СВПД і відновив односторонні антиіранські санкції. У відповідь Тегеран почав поетапно скорочувати свої зобов'язання щодо обмеження ядерної програми в рамках угоди.

Нинішній президент США Джо Байден заявив про готовність за певних умов повернутися в ядерну угоду.

У Відні за посередництва Великої Британії, Німеччини, Китаю, Франції, Росії та ЄС відбулося кілька раундів непрямих переговорів між Іраном і США про умови відновлення СВПД. Однак незабаром на переговорах було взято паузу, яка триває досі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Іран
 

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