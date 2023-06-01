Іран із лютого приблизно на третину збільшив запаси високозбагаченого урану - МАГАТЕ

Тегеран із лютого більше ніж на 25 кг, тобто приблизно на третину, збільшив запаси урану, збагаченого до рівня 60%, повідомляє в середу Bloomberg із посиланням на конфіденційну доповідь МАГАТЕ.

"Запаси високозбагаченого урану за минулий квартал зросли на 30%", - інформує агентство.

"Іранські запаси урану, збагаченого на 60%, досягли 114,1 кг, що є значним зростанням порівняно з 87,5 кг на момент попереднього звіту агентства наприкінці лютого", - уточнює при цьому Bloomberg.

За даними МАГАТЕ, загальний обсяг запасів збагаченого урану в травні становив 4 744,5 кг, тоді як у лютому цей показник становив 3 750 кг.

У лютому повідомлялося, що з листопада 2022 року Іран на 40% збільшив запаси урану, збагаченого до рівня 60%.

Попередній президент США Дональд Трамп 2018 року в односторонньому порядку вивів США зі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми та відновив дію антиіранських санкцій, зокрема щодо нафтового сектора, що спонукало Тегеран до поступової відмови від дотримання деяких умов угоди. Нинішній американський президент Джо Байден заявляв про готовність за певних умов повернутися в угоду.

Іран, Велика Британія, Німеччина, Китай, Франція і Росія провели кілька раундів переговорів у Відні з метою відновлення СВПД. На переговорах узяли паузу, яка триває досі.

Водночас у Вашингтоні раніше вже заявили, що не бачать сенсу в тому, щоб продовжувати тримати в центрі уваги досягнення з Іраном угоди щодо відновлення СВПД, оскільки переговори про відновлення угоди зайшли в глухий кут через позицію Тегерана.

