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АНАЛІТИКА

Австрія готується до припинення транзиту російського газу через Україну - федеральний канцлер

 

Австрія готується до можливого припинення надходження російського газу в разі припинення його транзиту через Україну, сказав журналістам у Кишиневі федеральний канцлер Карл Негаммер.

"Ми постійно готуємося до серйозних викликів. Тому наші сховища вже заповнені на 75%. І ми також проводимо переговори з тими, хто має нові обсяги газу. Якщо російський газ повністю закінчиться, компанія OMV уже працює над цим", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи говоритиме він про це з президентом України Володимиром Зеленським, Негаммер сказав: "Сьогодні це не основна тема. Йдеться про війну в Україні. Але це завжди питання безпеки енергопостачання, яке стоїть на порядку денному Австрії. Тож це завжди тема, яка береться до уваги".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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