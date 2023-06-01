Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європарламент обговорив, як обмежити головування Угорщини в ЄС

 

Депутати Європарламенту у середу запропонували стратегії, які можуть бути використані для обмеження головування Угорщини в ЄС наступного року.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

Очікують, що цього тижня Європарламент проголосує за необов'язкову до виконання резолюцію, яка поставить під сумнів здатність Будапешта успішно головувати в Раді ЄС у другій половині 2024 року.

Кожні шість місяців у Раді Євросоюзу на ротаційній основі головує інша країна ЄC, що дає їй певні шляхи впливу на формування ширшої політики в ЄС.

"Настав час почати грати жорстко", - заявила Софі ін'т Вельд, нідерландська депутатка Європарламенту від ліберальної групи "Оновити Європу", на пресконференції разом з чотирма іншими депутатами Європарламенту з різних політичних сімей, які написали текст резолюції.

Вона пояснила, що проєкт резолюції включає способи "звести співпрацю до мінімуму" під час угорського головування у Раді ЄС.

Європейські парламентарі побоюються, що Угорщина може використати шестимісячний мандат для просування політики, яка суперечить цінностям ЄС.

Проєкт тексту, який має бути винесений на голосування в четвер, містить прохання до Ради ЄС знайти "належне рішення", інакше надійдуть "відповідні заходи" з боку парламенту.

У той самий час навіть головні автори резолюції визнали, що не існує очевидного законного способу зупинити головування Угорщини.

"Тепер нам доведеться придумати, що ми можемо зробити з цим головуванням", - сказала Гвендолін Дельбос-Корфілд, французька депутатка Європарламенту від "Зелених", яка допомагала писати резолюцію.

"Офіційні тексти договорів не дуже промовисті щодо того, що ми можемо або не можемо робити. Навіть експерти, з якими я консультувалася, не дуже чітко уявляють, що можна зробити", - визнала вона на пресконференції в середу.

Ін'т Вельд стверджує, що парламент не зовсім безсилий у цьому питанні. Вона запропонувала, щоб поряд з угорськими урядовцями на офіційних заходах були присутні угорські незалежні журналісти або науковці, а переговори у форматі тріалогу були замінені відкритим голосуванням.

"Ми повинні позбавити це головування всього блиску і гламуру: ніяких фотосесій, ніяких блискучих пресконференцій", - сказала вона.

Ізабель Візелер-Ліма, депутатка Європарламенту від Європейської народної партії, на пресконференції висловила переконання, що договори ЄС дозволяють призупиняти дію певних прав країн ЄС, зокрема права головувати у Раді, у зв'язку з порушеннями верховенства права.

Енріко Летта, колишній прем'єр-міністр Італії, який зараз очолює аналітичний центр під назвою Інститут Жака Делора, запропонував відкласти угорське головування на кілька років, а не скасувати його. "Відтермінування - це рішення, що найбільше відповідає брюссельському стилю, тому воно найкраще", - сказав він журналістам на брифінгу.

Міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга назвала пропозицію Європарламенту "нісенітницею" і звинуватила асамблею в ігноруванні демократії.

"Європейський парламент не має тут жодної ролі - існує одностайна резолюція Ради ЄС протягом багатьох років, яка визначає порядок головування", - сказала Варга журналістам у Брюсселі у вівторок.
Ключові теги: Угорщина, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0553
  0,2249
 0,57

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0379  0,03 0,07 37,5607  0,03 0,08
EUR 39,7621  0,07 0,17 40,5864  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес