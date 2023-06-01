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Європарламент обговорив, як обмежити головування Угорщини в ЄС
08:54 01.06.2023 |
Депутати Європарламенту у середу запропонували стратегії, які можуть бути використані для обмеження головування Угорщини в ЄС наступного року.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.
Очікують, що цього тижня Європарламент проголосує за необов'язкову до виконання резолюцію, яка поставить під сумнів здатність Будапешта успішно головувати в Раді ЄС у другій половині 2024 року.
Кожні шість місяців у Раді Євросоюзу на ротаційній основі головує інша країна ЄC, що дає їй певні шляхи впливу на формування ширшої політики в ЄС.
"Настав час почати грати жорстко", - заявила Софі ін'т Вельд, нідерландська депутатка Європарламенту від ліберальної групи "Оновити Європу", на пресконференції разом з чотирма іншими депутатами Європарламенту з різних політичних сімей, які написали текст резолюції.
Вона пояснила, що проєкт резолюції включає способи "звести співпрацю до мінімуму" під час угорського головування у Раді ЄС.
Європейські парламентарі побоюються, що Угорщина може використати шестимісячний мандат для просування політики, яка суперечить цінностям ЄС.
Проєкт тексту, який має бути винесений на голосування в четвер, містить прохання до Ради ЄС знайти "належне рішення", інакше надійдуть "відповідні заходи" з боку парламенту.
У той самий час навіть головні автори резолюції визнали, що не існує очевидного законного способу зупинити головування Угорщини.
"Тепер нам доведеться придумати, що ми можемо зробити з цим головуванням", - сказала Гвендолін Дельбос-Корфілд, французька депутатка Європарламенту від "Зелених", яка допомагала писати резолюцію.
"Офіційні тексти договорів не дуже промовисті щодо того, що ми можемо або не можемо робити. Навіть експерти, з якими я консультувалася, не дуже чітко уявляють, що можна зробити", - визнала вона на пресконференції в середу.
Ін'т Вельд стверджує, що парламент не зовсім безсилий у цьому питанні. Вона запропонувала, щоб поряд з угорськими урядовцями на офіційних заходах були присутні угорські незалежні журналісти або науковці, а переговори у форматі тріалогу були замінені відкритим голосуванням.
"Ми повинні позбавити це головування всього блиску і гламуру: ніяких фотосесій, ніяких блискучих пресконференцій", - сказала вона.
Ізабель Візелер-Ліма, депутатка Європарламенту від Європейської народної партії, на пресконференції висловила переконання, що договори ЄС дозволяють призупиняти дію певних прав країн ЄС, зокрема права головувати у Раді, у зв'язку з порушеннями верховенства права.
Енріко Летта, колишній прем'єр-міністр Італії, який зараз очолює аналітичний центр під назвою Інститут Жака Делора, запропонував відкласти угорське головування на кілька років, а не скасувати його. "Відтермінування - це рішення, що найбільше відповідає брюссельському стилю, тому воно найкраще", - сказав він журналістам на брифінгу.
Міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга назвала пропозицію Європарламенту "нісенітницею" і звинуватила асамблею в ігноруванні демократії.
"Європейський парламент не має тут жодної ролі - існує одностайна резолюція Ради ЄС протягом багатьох років, яка визначає порядок головування", - сказала Варга журналістам у Брюсселі у вівторок.
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