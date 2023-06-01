Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У ФБР є аудіозапис з зізнанням Трампа про володіння секретним документом по Ірану, - CNN

 

Федеральна прокуратура США отримала доступ до аудіозапису 2021 року, на якій колишній президент Дональд Трамп зізнається, що у нього є документ з грифом "секретно" стосовно Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерела, знайомі з аудіозаписом, заявили, що цей документ належав Пентагону і стосувався потенційного нападу на Іран. Зустріч, за їхніми словами, відбулася в липні 2021 року в гольф-клубі Трампа в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.

Тоді Трамп нібито побачився з двома людьми, які працювали над автобіографією колишнього глави адміністрації Трампа Марка Медоуза. Джерела зазначили, що ці люди не мали допуску до секретної інформації.

"Запис підриває аргумент Трампа, який заявляв, шо розсекретив всі документи після того, як пішов з посту президента", - пише видання.

Скандал з секретними документами

В серпні 2022 року ФБР провело обшук в маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді та знайшло там секретні документи, які він не здав до Національного архіву, коли залишав пост глави держави. Пізніше Трампу вручили повістку в суд через один з випадків зберігання таких документів.

Пізніше документи з грифом "секретно" знайшли і в будинку чинного президента США Джо Байдена у Вілмінгтоні. Байден заявляв, що "здивований" такою знахідкою.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0553
  0,2249
 0,57

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0646  0,02 0,07 37,5904  0,01 0,03
EUR 39,8304  0,01 0,02 40,6511  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес