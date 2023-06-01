Фінансові новини
- |
- 01.06.23
- |
- 00:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Опозиція проти, щоб «нога Путіна ступала на землю ПАР». В суд подали позов
23:54 31.05.2023 |
Опозиційна партія Південної Африки "Демократичний альянс", заявила, що подала до суду позов щодо арешту російського президента Володимира Путіна, якщо він приїде на саміт БРІКС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Опозиціонери заявляють, що суд має надати дозвіл на арешт диктатора, "якщо нога Путіна ступить на землю Південної Африки".
Ордер на арешт для Путіна та його приїзд на саміт
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. У зв'язку з цим Преторія, де у серпні відбудеться саміт БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР), має заарештувати його після прибуття.
Але в ПАР, де спочатку попросили Путіна не приїздити взяти участь у саміті через Zoom, пізніше заявили, що думають над законом, який надасть російському диктатору так званий "імунітет", щоб він зміг приїхати.
У понеділок уряд ПАР надав імунітет делегатам, які, як очікується, візьмуть участь у міністерській зустрічі БРІКС у Кейптауні 1 та 2 червня та саміті БРІКС з 22 по 24 серпня. Очікується, що саме саміт відвідає російський диктатор Володимир Путін.
В уряді ПАР заявили, що учасникам буде надано імунітет відповідно до Закону про дипломатичні імунітети та привілеї. Наразі в ПАР вже готують зміни до відповідних законів та хочуть внести їх до відповідних актів до саміту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НКРЕКП скасувала граничні ціни на ринку електроенергії з 30 червня
|Зеленський призначив новим головою Одеської області люстрованого прокурора часів Януковича
|Дружина «слуги» Торохтія може втратити посаду в Антонові через журналістське розслідування
|Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Макрон допустив відмову від арешту Путіна для Гааги задля переговорів про мир
|Опозиція проти, щоб «нога Путіна ступала на землю ПАР». В суд подали позов
|ООН воліє відновити експорт аміаку з РФ через Україну - ЗМІ
|Білий дім: Ми проти ударів по РФ, але вирішувати Україні
|США і Китай посперечалися через повітряний інцидент над Південнокитайським морем
|Кабмін схвалив угоду про будівництво обіцяного Зеленським моста на кордоні з Молдовою
Бізнес
|Дженсен Хуанг, анонсуючи суперкомп'ютер NVIDIA DGX GH200 для генеративних ШІ, заявив, що ми всі тепер програмісти
|Twitter впав в ціні втричі після купівлі Маском, - Bloomberg
|Тристоронній оборонний альянс AUKUS провів випробування військової техніки на базі штучного інтелекту
|Toyota представила нове покоління Tacoma
|ASUS показала відеокарту GeForce RTX 4070, яка обходиться без роз'ємів додаткового живлення
|У Китаї побудували перший у світі контейнеровоз, що працює на аміаку
|BMW представила концепт Touring Coupe