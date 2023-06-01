Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США і Китай посперечалися через повітряний інцидент над Південнокитайським морем

 

Сполучені Штати звинуватили Китай у створенні небезпечної ситуації через близький проліт китайського винищувача біля американського розвідувального літака над Південнокитайським морем.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як заявило у вівторок Індо-Тихоокеанське командування Збройних сил США, 26 травня пілот винищувача J-16 КНР "здійснив невиправдано агресивний маневр під час перехоплення літака ВПС США RC-135".

"Пілот КНР пролетів просто перед носом RC-135, змусивши американський літак пролетіти через турбулентність його сліду", - йдеться в повідомленні, де підкреслюється, що США здійснювали безпечні та планові операції над Південнокитайським морем "у міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародного права".

У середу Народно-визвольна армія Китаю зі свого боку звинуватила США у "провокації", стверджуючи, що американський літак "навмисно" вторгся в зону їхніх військових навчань, чим "підірвав регіональний мир і стабільність".

"Ми урочисто закликаємо американську сторону ефективно стримувати передові сили на морі і в повітрі, суворо дотримуватися відповідного міжнародного права і відповідних угод і домовленостей, а також запобігати нещасним випадкам на морі і в повітрі", - йдеться в заяві, яку цитує Reuters.

Китай вважає всю акваторію Південнокитайського моря своєю територією, проти чого виступають В'єтнам, Філіппіни та іншими країни регіону. Натомість Пекін розпочав масштабну кампанію з меліорації, будуючи злітно-посадкові смуги й бази на спірних рифах і атолах.

Між американськими та китайськими літаками час від часу відбуваються подібні зіткнення. Найвідоміший випадок стався у 2001 році, коли літак ВМС США EP-3 зіткнувся в повітрі з китайським винищувачем.

Китайський літак розбився, а його пілота так і не знайшли, тоді як EP-3 приземлився на китайському острові Хайнань. 24 членів його екіпажу затримали на десять днів, але після переговорів Пекіна й Вашингтона звільнили.
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,0553
  0,2249
 0,57

Курс обміну валют на вчора, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0646  0,02 0,07 37,5904  0,01 0,03
EUR 39,8304  0,01 0,02 40,6511  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес