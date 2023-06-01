США і Китай посперечалися через повітряний інцидент над Південнокитайським морем

Сполучені Штати звинуватили Китай у створенні небезпечної ситуації через близький проліт китайського винищувача біля американського розвідувального літака над Південнокитайським морем.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як заявило у вівторок Індо-Тихоокеанське командування Збройних сил США, 26 травня пілот винищувача J-16 КНР "здійснив невиправдано агресивний маневр під час перехоплення літака ВПС США RC-135".

"Пілот КНР пролетів просто перед носом RC-135, змусивши американський літак пролетіти через турбулентність його сліду", - йдеться в повідомленні, де підкреслюється, що США здійснювали безпечні та планові операції над Південнокитайським морем "у міжнародному повітряному просторі відповідно до міжнародного права".

У середу Народно-визвольна армія Китаю зі свого боку звинуватила США у "провокації", стверджуючи, що американський літак "навмисно" вторгся в зону їхніх військових навчань, чим "підірвав регіональний мир і стабільність".

"Ми урочисто закликаємо американську сторону ефективно стримувати передові сили на морі і в повітрі, суворо дотримуватися відповідного міжнародного права і відповідних угод і домовленостей, а також запобігати нещасним випадкам на морі і в повітрі", - йдеться в заяві, яку цитує Reuters.

Китай вважає всю акваторію Південнокитайського моря своєю територією, проти чого виступають В'єтнам, Філіппіни та іншими країни регіону. Натомість Пекін розпочав масштабну кампанію з меліорації, будуючи злітно-посадкові смуги й бази на спірних рифах і атолах.

Між американськими та китайськими літаками час від часу відбуваються подібні зіткнення. Найвідоміший випадок стався у 2001 році, коли літак ВМС США EP-3 зіткнувся в повітрі з китайським винищувачем.

Китайський літак розбився, а його пілота так і не знайшли, тоді як EP-3 приземлився на китайському острові Хайнань. 24 членів його екіпажу затримали на десять днів, але після переговорів Пекіна й Вашингтона звільнили.