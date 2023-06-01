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Молдова сподівається вступити до ЄС разом із Придністров&aposям до 2030 року
22:38 31.05.2023 |
Молдова сподівається приєднатися до Європейського Союзу до 2030 року разом із невизнаним Придністров'ям, попри нинішню присутність там російських військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Молдови Майю Санду в інтерв'ю Bloomberg.
Вона вважає, що вирішенням конфлікту з Придністров'ям стане проведення економічних реформ і боротьба з корупцією. Це, на її думку, поставить Молдову на чіткий шлях вступу до ЄС і покаже людям у Придністров'ї, що зв'язки з блоком, а не Росією, принесуть користь їхньому життю.
"Чим швидше ми підвищимо рівень життя, тим швидше ми матимемо шанс на возз'єднання", - сказала Санду.
При цьому уряд Кишинева звинувачує Росію в тому, що вона прагне завадити прагненню Молдови вступити в ЄС шляхом розпалювання нестабільності, підтримки прокремлівських політичних сил і організації протестів проти реформ, спрямованих на підвищення прозорості та верховенства права.
У лютому Молдова отримала розвіддані від України, про те, що Росія намагається повалити законний уряд країни.
"Ми відчули спроби Росії дестабілізувати нашу країну та підірвати наші зусилля з побудови сильних інституцій і сильних демократичних процесів, і тому інтеграція в ЄС є для нас такою важливою", - сказала Санду.
Окрім того, проросійські політичні партії закликають до відставки Санду, адже реформи уряду перед вступом до ЄС включають зусилля по боротьбі з корупцією та придушення олігархів, яких звинувачують у виснаженні державних фінансів. Проте президент сказала, що готується переобратися наступного року, щоб зберегти проєвропейські настрої.
Придністров'я
Невизнану державу підтримує Росія, надаючи їй військову, економічну, політичну і дипломатичну підтримку. Вона навіть утримує понад тисячу військових у Придністров'ї, що, на думку західних військових аналітиків, становить загрозу як для стабільності в Молдові, так і для безпеки в Україні на сході.
З огляду на це, Молдові необхідно дійти до мирного вирішення протистояння з Придністров'ям, адже заморожений конфлікт може зірвати будь-які шанси на приєднання до ЄС.
Прагнення Молдови вступити до ЄС
В червні 2022 року Єврорада надала Молдова статус кандидата на вступ до Євросоюзу.
Для початку фактичних переговорів щодо вступу до ЄС Молдова має виконати дев'ять рекомендацій Єврокомісії. Цільовими сферами є: правосуддя, боротьба з корупцією та організованою злочинністю, деолігархізація, реформа державного управління та державних послуг, управління державними фінансами, посилення ролі громадянського суспільства в процесах прийняття рішень та захисту прав людини.
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