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АНАЛІТИКА

Швейцарія програла суд за сир емменталь

 

Європейський суд загальної юрисдикції 24 травня відмовився визнати право Швейцарії на бренд сиру емменталь (емменталер), відомого своїми великими дірками. Про це йдеться на сайті суду.

"Термін емменталь не може бути захищений як товарний знак для сирів у Європейському Союзі", - йдеться в рішенні суду.

Він вважає, що назва сиру занадто загальна для німецького населення, не сприймається як вказівка на географічне походження сиру і тому не може бути захищена як колективний торговельний знак.

Емменталь - традиційний швейцарський сир з коров'ячого молока, його назва походить від долини річки Емме у швейцарському кантоні Берн.

У 2006 році сир емменталь отримав швейцарський сертифікат AOP (Appellation d'origine contrôlée) як захищена назва, але він діє лише у Швейцарії й не має юрисдикції в Євросоюзі.

Швейцарська бізнесгрупа Emmentaler Switzerland намагається в судовому порядку добитися визнання географічного зазначення на рівні ЄС. Це зробило б незаконним використання назви емменталь на території Євросоюзу.

Поки що сирне лобі зі Швейцарії програло, і сировари з сусідніх країн - насамперед Франції та Німеччини - можуть вільно виготовляти сир під цією назвою.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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