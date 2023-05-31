Євросоюз і США домовилися про єдиний стандарт зарядки для електровантажівок

Європейський Союз і США у середу, 31 травня, погодили перший в історії трансатлантичний стандарт. Про це повідомив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"На четвертому засіданні Ради ЄС і США з торгівлі й технологій ми домовились про стандартну системи зарядки Megawatt Charging System для електричних вантажівок. Це може прокласти шлях для відкритого, непатентованого глобального стандарту для декарбонізації транспорту в усьому світі", - заявив Домбровскіс у Twitter.