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АНАЛІТИКА

Євросоюз і США домовилися про єдиний стандарт зарядки для електровантажівок

Євросоюз і США домовилися про єдиний стандарт зарядки для електровантажівок

 

Європейський Союз і США у середу, 31 травня, погодили перший в історії трансатлантичний стандарт. Про це повідомив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"На четвертому засіданні Ради ЄС і США з торгівлі й технологій ми домовились про стандартну системи зарядки Megawatt Charging System для електричних вантажівок. Це може прокласти шлях для відкритого, непатентованого глобального стандарту для декарбонізації транспорту в усьому світі", - заявив Домбровскіс у Twitter.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, США
 

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