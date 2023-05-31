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Санду оголосила про наміри переобратися на другий президентський термін
16:48 31.05.2023 |
Президентка Молдови Мая Санду планує переобратися на другий термін на виборах у 2024 році.
Про це вона заявила в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
Санду зазначила, що готується спробувати переобратися на другий термін наступного року, сподіваючись зберегти проєвропейські настрої у Молдові та уникнути зниження підтримки виходу країни з орбіти Москви.
Вона наголосила, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, а також перешкодити прагненню країни до членства в ЄС, розпалюючи нестабільність, підтримуючи прокремлівські політичні сили та організовуючи протести проти реформ, спрямованих на підвищення прозорості та зміцнення верховенства права.
Санду також висловила упевненість, що Молдова зможе приєднатися до ЄС у найближчі сім років, незважаючи на присутність російських військ у Придністров'ї.
Вона також розповіла, що повномасштабна агресія РФ проти України викликала в Молдові дискусії щодо можливості членства в НАТО, попри те, що нейтральний статус закріплений у конституції країни.
Ці настрої лише посилюються коментарями з Москви, зокрема після того, як у лютому міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров назвав Молдову "наступною Україною", маючи на увазі, що Москва виступає проти вступу радянських республік в ЄС і НАТО.
"Звичайно, ми не відчуваємо себе в безпеці. Сьогодні більшість людей все ще вважає, що слід зберігати нейтралітет. Що станеться через шість місяців або через рік - ми побачимо", - сказала Санду.
Мая Санду стала президенткою Молдови наприкінці грудня 2020 року. У другому турі вона обійшла проросійського лідера Соціалістичної партії Ігоря Додона, який обіймав президентську посаду з 2016 по 2020 рік.
Раніше Санду заявила, що Молдова прагне якнайшвидшого вступу до ЄС, оскільки це допоможе їй захиститися від російської загрози.
Глава МЗС Молдови у свою чергу зазначив, що вважає вступ країни в ЄС фактором безпеки держави, та назвав недостатнім для захисту Молдови визначений конституцією статус нейтралітету.
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