Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Санду оголосила про наміри переобратися на другий президентський термін

 

Президентка Молдови Мая Санду планує переобратися на другий термін на виборах у 2024 році.

Про це вона заявила в інтерв'ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Санду зазначила, що готується спробувати переобратися на другий термін наступного року, сподіваючись зберегти проєвропейські настрої у Молдові та уникнути зниження підтримки виходу країни з орбіти Москви.

Вона наголосила, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові, а також перешкодити прагненню країни до членства в ЄС, розпалюючи нестабільність, підтримуючи прокремлівські політичні сили та організовуючи протести проти реформ, спрямованих на підвищення прозорості та зміцнення верховенства права.

Санду також висловила упевненість, що Молдова зможе приєднатися до ЄС у найближчі сім років, незважаючи на присутність російських військ у Придністров'ї.

Вона також розповіла, що повномасштабна агресія РФ проти України викликала в Молдові дискусії щодо можливості членства в НАТО, попри те, що нейтральний статус закріплений у конституції країни.

Ці настрої лише посилюються коментарями з Москви, зокрема після того, як у лютому міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров назвав Молдову "наступною Україною", маючи на увазі, що Москва виступає проти вступу радянських республік в ЄС і НАТО.

"Звичайно, ми не відчуваємо себе в безпеці. Сьогодні більшість людей все ще вважає, що слід зберігати нейтралітет. Що станеться через шість місяців або через рік - ми побачимо", - сказала Санду.

Мая Санду стала президенткою Молдови наприкінці грудня 2020 року. У другому турі вона обійшла проросійського лідера Соціалістичної партії Ігоря Додона, який обіймав президентську посаду з 2016 по 2020 рік.

Раніше Санду заявила, що Молдова прагне якнайшвидшого вступу до ЄС, оскільки це допоможе їй захиститися від російської загрози.

Глава МЗС Молдови у свою чергу зазначив, що вважає вступ країни в ЄС фактором безпеки держави, та назвав недостатнім для захисту Молдови визначений конституцією статус нейтралітету.
Ключові теги: Молдова
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2802
  0,1043
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0646  0,02 0,07 37,5904  0,01 0,03
EUR 39,8304  0,01 0,02 40,6511  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес