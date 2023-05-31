Білорусь вимагає підвищити тариф на транзит російської нафти одразу на 84%

«Гомельтранснафта Дружба», білоруський оператор нафтопроводу «дружба», звернувся до «транснєфті» з пропозицією про підвищення з 1 липня тарифу на прокачування нафти на 84% до чинного рівня. Про це пише газета «Комерсант» із посиланням на лист компанії.

Як зазначається у листі, підвищення дозволить забезпечити беззбиткову роботу компанії 2023 року й зберегти для неї можливість подальшого розвитку. У «транснєфті» підтвердили отримання листа від білоруського оператора, відмовившись від докладних коментарів.

Нафтопровід «дружба» йде територією росії до білоруського Мозиря, а в білорусії розгалужується на дві нитки: північна йде у напрямку Польщі й Німеччини, а південна - через Україну до Чехії, Словаччини, Угорщини і Хорватії. Як пояснюють джерела газети, підвищення тарифу передбачається на обох напрямках.

Так білорусь намагається компенсувати втрату обсягів на північному напрямку після того, як на початку року Німеччина й Польща зупинили імпорт російської нафти і почали закупівлю нафти з Казахстану у значно менших обсягах. Загалом за підсумками року постачання з Казахстану навряд чи перевищать 1 млн тонн, що приблизно в 20 разів менше, ніж раніше постачалося з росії.

У «Гомельтранснафті Дружба» зазначили, що поточного року через санкції з боку Європи постачання російської нафти територією білорусії значно скоротилося. Зокрема вантажообіг за перші три місяці року за транзитними напрямками виявився на 38,6% нижчим за рівень, заявлений «транснєфтью» при плановому перегляді тарифів, а у напрямку Польщі й Німеччини - на 55,2%.

Загалом у січні-березні прокачування системою «дружби» впало у 4,7 раза, зокрема у напрямку Польщі й Німеччини - у 12,1 раза до рівня минулого року. У січні-червні негативна динаміка збережеться (зниження у 5,3 та 16,6 раза відповідно). За підсумками року Мінськ прогнозує падіння рівня транзиту нафти на 45,9% до заявлених під час перегляду ставок показників, а у напрямку Польщі й Німеччини - на 71,2%.

У листі «Гомельтранснафти Дружба» йдеться про те, що зниження вантажообігу призводить до збитковості компанії: за підсумками першого кварталу збиток склав 329 млн руб., а за підсумками першого півріччя може зрости до 1,26 млрд руб.

При цьому компанія намагається підвищити ефективність, повторно збільшивши тарифи на внутрішнє транспортування нафти на білоруські НПЗ й оптимізувавши чисельність працівників.

