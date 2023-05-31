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АНАЛІТИКА

Швеція невдовзі може стати країною, вільною від тютюнового диму

 

Швеція, яка має найнижчий рівень куріння в Європейському Союзі, близька до того, щоб оголосити себе країною, вільною від тютюнового диму - тобто такою, в якій щоденно курить менше 5% населення.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації агентства АР.

У середу Всесвітня організація охорони здоров'я відзначає Всесвітній день без тютюну. Багато експертів відзначають, що низький рівень куріння у Швеції настав після десятиліть антитютюнових кампаній і ухвалення відповідного законодавства.

Дехто вказує на поширеність "снусу" - бездимного тютюнового виробу, який заборонений в інших країнах ЄС, але продається у Швеції як альтернатива сигаретам.

За даними статистичного агентства Євростат, у 2019 році лише 6,4% шведів віком від 15 років щоденно курили, що є найнижчим показником у ЄС і набагато нижчим за середній показник у 18,5% у 27 країнах Євросоюзу.

Актуальні дані Агентства громадського здоров'я Швеції показують, що з того часу рівень куріння продовжує знижуватися. Він досягнув 5,6% минулого року.

Нагадаємо, у січні міністр охорони здоров'я Італії Ораціо Скілаччі анонсував нові заходи проти традиційних тютюнових виробів та новітніх замінників.

В Англії курцям вирішили роздати мільйон е-сигарет в рамках боротьби з тютюнопалінням.
Ключові теги: Швеція
 

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