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Швеція невдовзі може стати країною, вільною від тютюнового диму
14:13 31.05.2023 |
Швеція, яка має найнижчий рівень куріння в Європейському Союзі, близька до того, щоб оголосити себе країною, вільною від тютюнового диму - тобто такою, в якій щоденно курить менше 5% населення.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації агентства АР.
У середу Всесвітня організація охорони здоров'я відзначає Всесвітній день без тютюну. Багато експертів відзначають, що низький рівень куріння у Швеції настав після десятиліть антитютюнових кампаній і ухвалення відповідного законодавства.
Дехто вказує на поширеність "снусу" - бездимного тютюнового виробу, який заборонений в інших країнах ЄС, але продається у Швеції як альтернатива сигаретам.
За даними статистичного агентства Євростат, у 2019 році лише 6,4% шведів віком від 15 років щоденно курили, що є найнижчим показником у ЄС і набагато нижчим за середній показник у 18,5% у 27 країнах Євросоюзу.
Актуальні дані Агентства громадського здоров'я Швеції показують, що з того часу рівень куріння продовжує знижуватися. Він досягнув 5,6% минулого року.
Нагадаємо, у січні міністр охорони здоров'я Італії Ораціо Скілаччі анонсував нові заходи проти традиційних тютюнових виробів та новітніх замінників.
В Англії курцям вирішили роздати мільйон е-сигарет в рамках боротьби з тютюнопалінням.
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